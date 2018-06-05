Украина из-за госдолга сократила международные резервы

Международные резервы Украины в мае сократились на 1,6% и составили 18,12 млрд долларов.

Сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по государственному долгу, говорится на сайте Национального банка.

В частности, в пользу Международного валютного фонда было уплачено 455,1 млн долларов.

Еще 214,4 млн долларов Украина перечислила на обслуживание и погашение правительственного долга в инвалюте, в том числе 126,2 млн долларов по облигациям внутреннего государственного займа и 18,5 млн долларов по суверенным еврооблигациям.

Основным источником пополнения резервов в мае была покупка валюты на межбанковском рынке.

В НБУ отмечают, что стабильному поступлению валюты способствовали высокие цены на товары украинского экспорта (металлы, руда и зерновые) на внешних рынках, а также увеличение предложения со стороны банков, которым регулятор расширил возможности проводить собственные операции с инвалютой на межбанке.

По итогам мая Нацбанк выкупил на межбанковском рынке 181,2 млн долларов для обеспечения макрофинансовой стабильности. Все операции по покупке осуществлялись в форме интервенций по лучшему курсу.

Также в резервы поступило 272,3 млн долларов и 64,6 млн евро от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

На объем резервов повлияла также переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 162,3 млн долларов.

В НБУ подчеркивают, что объем международных резервов является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и регулятора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине предрекли резкий рост экономики.