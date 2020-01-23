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23 января • обновлено в 15:19
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"Украина имеет поддержку!" Зеленский рассказал об успехах в Давосе

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Президент Владимир Зеленский заявил, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов.

"Мы имеем эту поддержку. К нам совсем по-другому относятся, нам верят. Надо открывать Украину, отвергать такие слова, как "коррупционная", "устаревшая", упоминания о старых бизнес-группах или политическом влиянии", – заявил Зеленский, передает Офис президента.

Глава государства отметил, что он провел важные встречи на полях Всемирного экономического форума.

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"Я не первый раз приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова", – добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул важность работы Украинского дома в Давосе.

"Мне кажется, что это следует расширять, надо выделяться. Если ты хочешь, чтобы именно к тебе заходили инвестиции, нужно постоянно разговаривать с инвесторами", – резюмировал Зеленский.

Президент заявил, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума продемонстрировали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов

Президент заявил, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума продемонстрировали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетили Всемирный экономический форум в Давосе.

  • Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поехали украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

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Автор
Виктор Калиненко
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский на экономическом форуме в Давосе зазывал в Украину инвесторов. Но они предпочитают вкладывать деньги в квартал красных фонарей, а не в «Квартал 95».
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