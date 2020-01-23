"Украина имеет поддержку!" Зеленский рассказал об успехах в Давосе

Президент Владимир Зеленский заявил, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов.

"Мы имеем эту поддержку. К нам совсем по-другому относятся, нам верят. Надо открывать Украину, отвергать такие слова, как "коррупционная", "устаревшая", упоминания о старых бизнес-группах или политическом влиянии", – заявил Зеленский, передает Офис президента.

Глава государства отметил, что он провел важные встречи на полях Всемирного экономического форума.

"Я не первый раз приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова", – добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул важность работы Украинского дома в Давосе.

"Мне кажется, что это следует расширять, надо выделяться. Если ты хочешь, чтобы именно к тебе заходили инвестиции, нужно постоянно разговаривать с инвесторами", – резюмировал Зеленский.

Президент заявил, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума продемонстрировали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетили Всемирный экономический форум в Давосе.

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поехали украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

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