Украина и Япония подписали договор о сотрудничестве в финансовой сфере

Украина и Япония заключили соглашение о сотрудничестве по обмену финансовой информацией, а также в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, документ подписали председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и генеральный директор Центра финансовой разведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии Хироюки Фуджимура .

Стороны закрепили общий интерес касательно своевременного обмена информацией и ведомостями для оперативного и беспристрастного рассмотрения финансовой информации касательно противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

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Кроме того, стороны договорились о разработке единых общих подходов, рекомендаций в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014-2019 годах Государственная служба финансового мониторинга Украины заморозила 1,5 млрд долларов преступных средств, связанных с бывшими высокопоставленными чиновниками, а также успешно провела Национальную оценку рисков.

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