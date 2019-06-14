ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МирСпорт

/Новости экономики

Украина и Япония подписали договор о сотрудничестве в финансовой сфере

281Читать материал на украинском

Украина и Япония заключили соглашение о сотрудничестве по обмену финансовой информацией, а также в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, документ подписали председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и генеральный директор Центра финансовой разведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии Хироюки Фуджимура .

Стороны закрепили общий интерес касательно своевременного обмена информацией и ведомостями для оперативного и беспристрастного рассмотрения финансовой информации касательно противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Новости
Госфинмониторинг подвел итоги 2018 года: чего удалось достичь

Подписано важное соглашение

Подписано важное соглашение

Business Zavarnik

Кроме того, стороны договорились о разработке единых общих подходов, рекомендаций в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014-2019 годах Государственная служба финансового мониторинга Украины заморозила 1,5 млрд долларов преступных средств, связанных с бывшими высокопоставленными чиновниками, а также успешно провела Национальную оценку рисков.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Теперь украинцы должны все стать узкоглазыми
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel