Украина полностью закрыла железнодорожное сообщение со Словакией

Украина приостановила железнодорожное сообщение со Словацкой Республикой через объявления Словакией чрезвычайного положения в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

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"Из объявления о чрезвычайном положении в Словацкой Республике временно (с 7:00 утра 13 марта) Приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной", - говорится в сообщении.

До сих пор между странами курсировали поезда № 960/961 Кошице-Мукачево, № 962/963 Кошице-Мукачево, № 8860/8863 Чиерна над Тисой-Чоп и № 8862/8861 Кошице-Чоп, принадлежащих Словацким железным дорогам, а также беспересадочный вагон Укрзализныци №26/382 Киев-Кошице.

Поезда Кошице-Мукачево, Чиерна над Тисой-Чоп и Кошице-Чоп остались на территории Словацкой Республики. Пассажиры беспересадочного вагона Киев-Кошице, отправившийся 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались.

По данным Укрзализныци, продажа билетов на указанные поезда приостановлено. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами.

Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику.

В пресс-службе перевозчика также напомнили, что при пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг. Укрзализныця выполняет все приказы и требования Министерства здравоохранения Украины, Министерства инфраструктуры Украины, поддерживает постоянный контакт с Государственной пограничной службой, Центром общественного здоровья Минздрава и другими учреждениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша приостанавливает железнодорожное сообщение с Чехией и Словакией, а национальный авиаперевозчик LOT перелеты в несколько городов США из-за вспышки коронавируса.

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