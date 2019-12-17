Украина и Россия снова обсудят газ: названа окончательная дата встречи

Трехсторонняя встреча Украины, России и ЕС относительно транзита газа после 2020 года пройдет 19 декабря в Брюсселе.

Об этом заявил заместитель председателя Европейской Комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович в Twitter. По его словам, встреча пройдет на министерском уровне. Как ожидается, на переговорах Шефчович представит ЕК.

"С нетерпением ждем следующего раунда трехсторонних консультаций на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", – написал он.

Переговоры по газу состоятся 19 декабря

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) December 17, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания в течение ближайших дней продолжит переговоры с Украиной по газу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Впрочем, министр энергетики Алексей Оржель ответил, что Украина готова к остановке транзита.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

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