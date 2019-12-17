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17 декабря • обновлено в 12:51
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Украина и Россия снова обсудят газ: названа окончательная дата встречи

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Трехсторонняя встреча Украины, России и ЕС относительно транзита газа после 2020 года пройдет 19 декабря в Брюсселе.

Об этом заявил заместитель председателя Европейской Комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович в Twitter. По его словам, встреча пройдет на министерском уровне. Как ожидается, на переговорах Шефчович представит ЕК.

"С нетерпением ждем следующего раунда трехсторонних консультаций на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", – написал он.

Переговоры по газу состоятся 19 декабря

Переговоры по газу состоятся 19 декабря

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Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания в течение ближайших дней продолжит переговоры с Украиной по газу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Впрочем, министр энергетики Алексей Оржель ответил, что Украина готова к остановке транзита.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Марош Шефчович
Место
Украина
Теги
газ транзит газа
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Комментарии
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Встреча будет двухсторонней. России нечего обсуждать с ЕС и рагулями
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фил филька
фил филька
Украина и Россия снова обсудят газ - а может после обсуждения крыма и донбасса, не?)) че газ вам важнее, упороши?))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Россия не хочет поставлять свой газ в Европу через Украину, но нужно ее заставить, потому что государство-агрессор обязано содержать государство, объект агрессии.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Дудко Олег, объекты ахрессии пишите свои адреса, буду вас содержать, объедки со своего стола высылать.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Дудко Олег, плюсую, чисто ххляцька логика...)
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