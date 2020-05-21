Главная Новости
22 мая • обновлено в 02:45
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Украина и МВФ предварительно договорились о кредите на $5 млрд

  • По программе stand-by Украина получит $5 млрд

  • Средства будут направлены на преодоление последствий пандемии COVID-19

  • Соглашение должно утвердить руководство МВФ

  • Окончательное решение ожидается в ближайшие недели

1.2т
Читать материал на украинском

Международный валютный фонд и Украина предварительно договорились о предоставлении кредита в размере 5 миллиардов долларов по новой программе финансирования stand-by. Средства будут направлены на преодоление последствий пандемии COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Договоренности достигнуты на уровне персонала, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Иванны Владковой Холлар, которая возглавляет команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

Украина и МВФ предварительно договорились о кредите на $5 млрд

"Новый SBA запрошенным объемом SDR 3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", – прокомментировала глава миссии.

Она подчеркнула, что программа, рассчитанная на полтора года, будет обеспечивать способность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится. Ожидается, что это станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки.

Соглашение еще должно утвердить руководство фонда и совет исполнительных директоров. Его рассмотрят в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZREVATEL президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам, в частности это касается и ПриватБанка.

Этот документ был последним требованием МВФ для получения Украиной кредита.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
МВФ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги