Украина и МВФ: названы условия для продолжения сотрудничества

Рейтинговое агентство Fitch Ratings назвало основными нерешенными вопросами, которые остались у Украины в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом, изменения в госбюджет-2018 для достижения уровня дефицита 2,5% ВВП и корректировку тарифов на газ для населения.

"Показатели доходности госбюджета улучшились, но, вероятно, понадобится пересмотр уровня расходов для достижения целевого показателя дефицита. Заморозка в июле цен на газ для населения была продлена на месяц, и в настоящее время переговоры о тарифной формуле продолжаются", – говорится в сообщении организации, передает "Интерфакс-Украина".

При этом в Fitch Ratings отмечают, что в дальнейшем возможны осложнения в переговорах по политическим соображениям, учитывая приближающийся отопительный сезон и предстоящие в 2019 году выборы.

По оценкам агентства, Украине к концу года предстоит выплатить $1,8 млрд по внешним обязательствам. В 2019 году сумма выплат составит $3,3 млрд (включая $1,6 млрд по еврооблигациям), в 2020 году – $3,9 млрд ($2,4 млрд).

В Fitch Ratings также прогнозируют, что дефицит текущего счета к концу года составит $3,2 млрд, или 2,7% ВВП.

"Завершение очередного пересмотра позволит получить от МВФ очередной транш предположительно объемом $1,9 млрд. Это позволит привлечь финансирование в рамках других программ и потенциально – на открытом рынке, что поддержит уровень резервов страны", – резюмировали в рейтинговом агентстве.

Напомним, что последний транш в сумме $1 млрд Украина получила от Фонда в апреле 2017 года. С тех пор денег Киеву не выделяли, по причине невыполнения кредитных условий. Одной из главных было повышение цены газа для населения до уровня импортного паритета – цены, по которой страна покупает газ на внешних рынках и по которой уже сегодня топливо оплачивают коммерческие потребители.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Без повышения тарифа на газ Украина рискует не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватке валюты и замедлению экономического роста.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что украинское правительство договорилось с Международным валютным фондом о предоставлении очередного кредитного транша. Сумма помощи не сообщается, но власти неоднократно заявляли о том, что она составит около $2 млрд. Деньги могут поступить в страну уже в сентябре 2018 года.

При этом постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман накануне заявил, что миссия МВФ посетит Киев с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий, экономической политики и следующих шагов, включая финансовую помощь.