МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
МирСпорт

Украина и МВФ: названы условия для продолжения сотрудничества

Читать новость на украинском

Рейтинговое агентство Fitch Ratings назвало основными нерешенными вопросами, которые остались у Украины в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом, изменения в госбюджет-2018 для достижения уровня дефицита 2,5% ВВП и корректировку тарифов на газ для населения.

"Показатели доходности госбюджета улучшились, но, вероятно, понадобится пересмотр уровня расходов для достижения целевого показателя дефицита. Заморозка в июле цен на газ для населения была продлена на месяц, и в настоящее время переговоры о тарифной формуле продолжаются", – говорится в сообщении организации, передает "Интерфакс-Украина".

При этом в Fitch Ratings отмечают, что в дальнейшем возможны осложнения в переговорах по политическим соображениям, учитывая приближающийся отопительный сезон и предстоящие в 2019 году выборы.

Новости
Высокая зависимость: Украину предупредили о последствиях провала сотрудничества с МВФ

По оценкам агентства, Украине к концу года предстоит выплатить $1,8 млрд по внешним обязательствам. В 2019 году сумма выплат составит $3,3 млрд (включая $1,6 млрд по еврооблигациям), в 2020 году – $3,9 млрд ($2,4 млрд).

В Fitch Ratings также прогнозируют, что дефицит текущего счета к концу года составит $3,2 млрд, или 2,7% ВВП.

"Завершение очередного пересмотра позволит получить от МВФ очередной транш предположительно объемом $1,9 млрд. Это позволит привлечь финансирование в рамках других программ и потенциально – на открытом рынке, что поддержит уровень резервов страны", – резюмировали в рейтинговом агентстве.

Напомним, что последний транш в сумме $1 млрд Украина получила от Фонда в апреле 2017 года. С тех пор денег Киеву не выделяли, по причине невыполнения кредитных условий. Одной из главных было повышение цены газа для населения до уровня импортного паритета – цены, по которой страна покупает газ на внешних рынках и по которой уже сегодня топливо оплачивают коммерческие потребители.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Без повышения тарифа на газ Украина рискует не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватке валюты и замедлению экономического роста.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что украинское правительство договорилось с Международным валютным фондом о предоставлении очередного кредитного транша. Сумма помощи не сообщается, но власти неоднократно заявляли о том, что она составит около $2 млрд. Деньги могут поступить в страну уже в сентябре 2018 года.

При этом постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман накануне заявил, что миссия МВФ посетит Киев с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий, экономической политики и следующих шагов, включая финансовую помощь.

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Тема
транш МВФ
Место
Украина
Объект
МВФ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
5
Смешно
41
Интересно
86
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Показатели доходности госбюджета можно просто нарисовать, хрен проверишь, а стоимость газа для населения поднимут реально, хрен заплатишь. Итог: Для продолжения сотрудничества с МВФ Украине надо спустить штаны, наклониться и раздвинуть ягодицы руками. СУГС!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги