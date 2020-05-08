Новая программа МВФ для Украины: раскрыты условия и сумма сотрудничества

Украина в рамках новой программы stand-by может получить от МВФ 5 млрд долларов в течение следующих 18 месяцев.

Об этом написал представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

"Программа EFF, которую мы обсуждали до этого, была на 3 года и на сумму $8 млрд. В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, до конца 2021 года мы планировали получить от МВФ $5 млрд и оставшиеся $3 млрд планировалось получить в 2022-2023 годах. В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ", – сказано в сообщении.

По его словам, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ.

МВФ

Общие средства помощи международного сообщества, которые будут доступны для Украины после утверждения новой программы МВФ только в 2020 году:

МВФ – программа stand-by: $3,5 млрд (+$1,5 млрд в 2021-м)

Bilateral – финансирование от других стран, привязанное к программе МВФ: $0,4 млрд

Программа DPL Мирового банка: $1 млрд

Средства Мирового банка на помощь системе здравоохранения: $0,15 млрд

Макрофинансовая помощь от ЕС: второй транш $0,6 млрд

Новая макрофинансовая помощь от ЕС: $1,3 млрд

"Посчитайте, сколько получается итого средств. Добавьте к ним валютные своп-линии гривня/доллар или гривня/евро, которые НБУ может получить от других центральных банков. Такое соглашение уже подписали с ЕБРР США в объеме до $500 млн. При этом гривня, которую получит ЕБРР, будет направлена на кредитование экономики", – пояснил Рашкован.

Он также привел высказывание Джери Райса: "... а затем, когда экономика восстановится, акцент поддержки МВФ может сместиться обратно на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине с целью способствования более сильному и более инклюзивному росту".

Рашкован добавил, что обратно к программе расширенного кредитования Украины в МВФ могут вернуться через 12-14 месяцев – летом 2021 года.

"Именно тогда Украина сможет начать подготовку к получению новой программы расширенного финансирования EFF, чтобы получить его по окончанию SBA. И тогда за это время Украина получит не только более $10 млрд помощи международных финансовых организаций в 2020-м, но и вернется к обсуждению большей суммы нового финансирования от МВФ на … млрд долларов – если, конечно, Украине эти средства будут нужны", – заключил представитель Украины в МВФ.

Эта программа необходима Украине для того, чтобы пройти пиковые выплаты по государственным долгам, которые наступят в мае, июле и сентябре 2020 года, а также профинансировать дефицит государственного бюджета, который Верховная Рада 13 апреля увеличила до рекордных 300 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Международный валютный фонд обьявил, что отказывается от долгосрочной программы EFF для Украины и заменяет ее на 18-месячную программу финансирования stand-by, которая поможет справиться с последствиями пандемии COVID-19 в экономике и здравоохранении.

Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.