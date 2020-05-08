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8 мая • обновлено в 13:19
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Новая программа МВФ для Украины: раскрыты условия и сумма сотрудничества

5.8т
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Украина в рамках новой программы stand-by может получить от МВФ 5 млрд долларов в течение следующих 18 месяцев.

Об этом написал представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

"Программа EFF, которую мы обсуждали до этого, была на 3 года и на сумму $8 млрд. В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, до конца 2021 года мы планировали получить от МВФ $5 млрд и оставшиеся $3 млрд планировалось получить в 2022-2023 годах. В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ", – сказано в сообщении.

По его словам, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ.

МВФ

МВФ

Общие средства помощи международного сообщества, которые будут доступны для Украины после утверждения новой программы МВФ только в 2020 году:

  • МВФ – программа stand-by: $3,5 млрд (+$1,5 млрд в 2021-м)

  • Bilateral – финансирование от других стран, привязанное к программе МВФ: $0,4 млрд

  • Программа DPL Мирового банка: $1 млрд

  • Средства Мирового банка на помощь системе здравоохранения: $0,15 млрд

  • Макрофинансовая помощь от ЕС: второй транш $0,6 млрд

  • Новая макрофинансовая помощь от ЕС: $1,3 млрд

"Посчитайте, сколько получается итого средств. Добавьте к ним валютные своп-линии гривня/доллар или гривня/евро, которые НБУ может получить от других центральных банков. Такое соглашение уже подписали с ЕБРР США в объеме до $500 млн. При этом гривня, которую получит ЕБРР, будет направлена на кредитование экономики", – пояснил Рашкован.

Он также привел высказывание Джери Райса: "... а затем, когда экономика восстановится, акцент поддержки МВФ может сместиться обратно на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине с целью способствования более сильному и более инклюзивному росту".

Рашкован добавил, что обратно к программе расширенного кредитования Украины в МВФ могут вернуться через 12-14 месяцев – летом 2021 года.

"Именно тогда Украина сможет начать подготовку к получению новой программы расширенного финансирования EFF, чтобы получить его по окончанию SBA. И тогда за это время Украина получит не только более $10 млрд помощи международных финансовых организаций в 2020-м, но и вернется к обсуждению большей суммы нового финансирования от МВФ на … млрд долларов – если, конечно, Украине эти средства будут нужны", – заключил представитель Украины в МВФ.

Эта программа необходима Украине для того, чтобы пройти пиковые выплаты по государственным долгам, которые наступят в мае, июле и сентябре 2020 года, а также профинансировать дефицит государственного бюджета, который Верховная Рада 13 апреля увеличила до рекордных 300 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Международный валютный фонд обьявил, что отказывается от долгосрочной программы EFF для Украины и заменяет ее на 18-месячную программу финансирования stand-by, которая поможет справиться с последствиями пандемии COVID-19 в экономике и здравоохранении.

Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
транш МВФ
Место
Украина
Тег
МВФ
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
"НЕЗАВИСИМАЯ" Украина! ах-ха-ха-ха!
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1
Кришны Харя
Кришны Харя
Получит 5, а отдаст сколько? В целом в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить $17,059 млрд. Из них $13,060 млрд — основная сумма долга, $3,999 млрд — проценты.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Вова, а кредиты ты сам будешь отдавать, или внуков простых украинцев заставишь отдавать? По средствам сможешь жить украинцев и особенно чинуш научить...?
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