МВФ потребовал от Украины гарантий по "антиколомойскому" закону: СМИ узнали детали

Украина и Международный валютный фонд согласовали позиции по законопроекту о невозврате банков экс-владельцам.

Об этом сообщает в пятницу, 27 марта, "Экономическая правда", ссылаясь на источники в украинском правительстве.

"МВФ хотел максимум гарантий, что банки не вернутся владельцам и средства МВФ (косвенно) не попадут в руки олигархов, когда государство заплатит большую компенсацию за незаконную национализацию", - рассказал источник издания.

Впоследствии, 24 марта правительство зарегистрировало компромиссную версию проекта закона. Как отмечают источники, работа над законопроектом сводилась к тому, чтобы очистить его от лишнего. В отдельных случаях, которые регулируют отношения неплатежеспособного банка с экс-акционерами, он даже жестче предыдущего проект закона.

"Из документа исключены все второстепенные нормы, чтобы текст не был слишком большим. Существенно пересмотрели вопрос судебных процедур и порядка возмещения ущерба. Сейчас в проекте больше процедурных гарантий, что банки не вернутся прежним владельцам. Акционеры получат право лишь на компенсацию в денежной форме", - отмечает источник в правительстве.

Как подчеркивается, самое главное было выписать два момента: то, что банк не возвращается в собственность экс-акционеров, и компенсация возможна, если она рассчитана именно таким образом, а никак не иначе. Главным основанием для критики предыдущего правительственного законопроекта был аргумент об антиконституционности его положений относительно размера компенсации. Однако в новом проекте закона пробел удалось исправить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

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