Украина и Израиль расширят соглашение о ЗСТ: что изменится

Украина и Израиль начнут работу по расширению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами на сферу услуг и создадут центры высокотехнологичного развития для обмена опытом.

"Мы договорились без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг", – сообщил президент Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, передает "Интерфакс-Украина".

Нетаньяху отметил, что в ходе визита, помимо расширения соглашения о ЗСТ, было принято решение создать центры высокотехнологичного развития в Иерусалиме и Киеве.

"Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев в нашу индустрию высоких технологий. Потому, что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу тут, в Украине", – заявил премьер-министр Израиля.

По его словам, сейчас "квинтэссенцией развития какого-либо государства являются инновации", а у Украины есть большие возможности для этого.

"Израильские компании здесь работают, и мы сотрудничаем с десятками тысяч, где-то около 50 тысяч украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых, тех, кто задействован в сфере современных технологий", – резюмировал Нетаньяху.

Украина и Израиль начнут работу по расширению соглашения о зоне свободной торговли

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа Зеленский подписал документ о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Израилем.

Сообщение о возврате законопроекта №0223 с подписью главы государства появилось на сайте Верховной Рады. Документ вступит в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

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