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1 июня • обновлено в 22:50
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Украина хочет заключить сделку с Польшей по заробитчанам

1.7т
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Украина может заключить с Польшей договор относительно сезонных работников, чтобы "урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов".

Как сообщила пресс-служба МИД, об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.

"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами.

Стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которое позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши", – сказано в сообщении.

Сезонные работы. Иллюстрация

Сезонные работы. Иллюстрация

Ualife.net

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ заявил, что заробитчане, которые вернулись в Украину из-за карантина, не стали искать работу дома и уже пытаются трудоустроиться за границей.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Польша
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