Украина готова пойти на новый шаг в отношениях с ЕС: Кулеба раскрыл детали

Киев намерен в ближайшее время актуализировать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, выступая на публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году: видение правительства и экспертов" во вторник, 21 января, передает "Интерфакс-Украина".

"Вторая история – это, безусловно, актуализация Соглашения об ассоциации в торговой части, то есть квоты, тарифы", – отметил он.

Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации с ЕС DW

Кроме того, по словам вице-премьера, одним из приоритетов является присоединение к европейскому "зеленому соглашению".

"И третье – это главная история для нас в этом году – это знаменитый промышленный безвиз, об этом уже 100-500 раз говорилось. Много есть нюансов. Но я вас уверяю, что правительство Украины настроено пройти этот путь до успешного для обеих сторон – Украины и ЕС – результата", – подчеркнул он.

Кулеба добавил, что если такое же желание будет у ЕС, то Украина сможет эффективно имплементировать европейские нормы, стандарты в сфере технического урегулирования, обеспечить эффективность институций и обеспечить результат, который отвечает интересам и Украины, и ЕС.

По словам Кулебы, эти три вопроса среди других будут обсуждаться на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 28 января.

Кулеба заявил, что Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации с ЕС Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2021-м Украина планирует подписать ACAA agreement –промышленный безвиз, который позволит бизнесу свободно торговать с европейцами.

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