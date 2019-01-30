Россия заплатит за Крым: стало известно о судебных планах Украины

Украина продолжает добиваться компенсаций от России за потерянное в результате аннексии Крыма имущество. Эти судебные иски грозят РФ крупными финансовыми потерями.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил финансовый эксперт Василий Горбаль. При этом он предупредил, что в этом вопросе все будет зависеть от решения международного арбитража.

"Тут нужно признать, что на самом деле ПриватБанк был одним из первых, кто инициировал подобные судебные процессы. Потом к ним присоединился "Ощадбанк"... то есть, в первую очередь те финансовые учреждения, у которых хорошие юридические команды, которые дополнительно привлекли юристов-международников", – уточнил он.

По мнению финансиста, в данном случае акционеры и сам ПриватБанк просто показали правильный юридический путь. Теперь же многочисленные украинские предприятия уже находятся на разных стадиях судового процесса.

"Поэтому в любом случае аннексия Крыма обернется для России не только исками, но и решениями на весьма крупные суммы", – подытожил Горбаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 ноября "Ощадбанк" выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

Первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

Суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в $159 млн.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

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