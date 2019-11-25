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25 ноября • обновлено в 13:38
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Украина готова согласиться на ультиматум России по газу: появилось заявление

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НАК "Нафтогаз Украины" заявил о готовности рассмотреть вариант выплаты российским "Газпромом" 3 млрд долларов по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму.

"Мы готовы конструктивно рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решением Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с "Газпромом" как механизм разрешения споров, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно 3 миллиарда долларов", – сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

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Автор
Виктор Калиненко
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Без возврата Россией трех унитазов и двадцати пар трусов вариант Газпрома какой то найобочный. Кастрюли не соглашайтесь
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
То есть..Россия должна вам...бесплатно ...на 3 млрд поставить газа??)))Милочки ...вы совсем реальность потеряли))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какая нахрен выплата газом? Вам сказали - аннулировать!
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