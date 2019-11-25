Украина готова согласиться на ультиматум России по газу: появилось заявление

НАК "Нафтогаз Украины" заявил о готовности рассмотреть вариант выплаты российским "Газпромом" 3 млрд долларов по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму.

"Мы готовы конструктивно рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решением Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с "Газпромом" как механизм разрешения споров, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно 3 миллиарда долларов", – сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

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