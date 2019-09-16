Украина готова отменить мораторий на экспорт леса: что известно

Украина готова реформировать отрасль лесного хозяйства до той степени, чтобы отменить мораторий на экспорт леса-кругляка.
Такое заявление сделал торговый представитель Украны Тарас Качка, комментируя спор между Украиной и ЕС, пишет "Европейская правда". Отметим, существование такого моратория противоречит соглашению о зоне свободной торговли.
"Здесь хорошей новостью является указ президента о плане мероприятий по реформированию в сфере лесного хозяйства. Предусмотрены в нем меры должны привести к устранению проблемы, которая есть в наших отношениях. Мы готовы реформировать лесное хозяйство до такого уровня, в котором можно отменять мораторий", – пояснил он.
Тарас Качка заявил об отмене моратория на экспорт леса
Громадське
Качка также отметил, что кроме запрета на экспорт леса в Украине существует проблема с его контрабандой, которую также планируют решить совместно с ЕС, поскольку нарушения есть с обеих сторон.
"А еще есть вопросы либерализации этого сектора. К примеру, внедрение не только европейских лесопилок, но и возможности привлечения европейских инвестиций в частное выращивания леса. То есть все это – гораздо более комплексные задачи, чем просто банальная отмена нормы, запрещающей экспорт", – добавил он.
Украина готова отменить мораторий на экспорт леса
liga.net
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что мораторий на экспорт леса-кругляка неэффективен и должен быть пересмотрен.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Мораторий на экспорт леса" на OBOZREVATEL.