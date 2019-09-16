Украина готова отменить мораторий на экспорт леса: что известно

Украина готова реформировать отрасль лесного хозяйства до той степени, чтобы отменить мораторий на экспорт леса-кругляка.

Такое заявление сделал торговый представитель Украны Тарас Качка, комментируя спор между Украиной и ЕС, пишет "Европейская правда". Отметим, существование такого моратория противоречит соглашению о зоне свободной торговли.

"Здесь хорошей новостью является указ президента о плане мероприятий по реформированию в сфере лесного хозяйства. Предусмотрены в нем меры должны привести к устранению проблемы, которая есть в наших отношениях. Мы готовы реформировать лесное хозяйство до такого уровня, в котором можно отменять мораторий", – пояснил он.

Тарас Качка заявил об отмене моратория на экспорт леса Громадське

Качка также отметил, что кроме запрета на экспорт леса в Украине существует проблема с его контрабандой, которую также планируют решить совместно с ЕС, поскольку нарушения есть с обеих сторон.

"А еще есть вопросы либерализации этого сектора. К примеру, внедрение не только европейских лесопилок, но и возможности привлечения европейских инвестиций в частное выращивания леса. То есть все это – гораздо более комплексные задачи, чем просто банальная отмена нормы, запрещающей экспорт", – добавил он.

Украина готова отменить мораторий на экспорт леса liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что мораторий на экспорт леса-кругляка неэффективен и должен быть пересмотрен.

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