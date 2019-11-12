Украина готова к отмене санкций против России: появился неутешительный прогноз

Украина вот уже пять лет как готова к тому, что санкции против России рано или поздно снимут.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина". По его словам, Киев рассматривает такой сценарий как один из реальных.

"Мы понимаем, что это может произойти. Но задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску. И, во-вторых, если это все же произойдет – получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам", – сказал он.

Санкции против России Иллюстрация

При этом Кулеба подчеркнул, что в случае, если все-таки такой сценарий воплотится, лавины "зрады" избежать не удастся.

Перед этим глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил, что выход Украины из Минских договоренностей может привести к отмене международных санкций против Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

4 сентября 2019 года Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что санкции Европейского Союза создали серьезные проблемы для Российской Федерации и привели экономику страны к стагнации.

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