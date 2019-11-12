Главная Новости
12 ноября • обновлено в 09:46
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украина готова к отмене санкций против России: появился неутешительный прогноз

11.9т
Читать материал на украинском

Украина вот уже пять лет как готова к тому, что санкции против России рано или поздно снимут.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина". По его словам, Киев рассматривает такой сценарий как один из реальных.

"Мы понимаем, что это может произойти. Но задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску. И, во-вторых, если это все же произойдет – получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам", – сказал он.

Новости
"Путин хочет мира": Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане

Санкции против России

Санкции против России

Иллюстрация

При этом Кулеба подчеркнул, что в случае, если все-таки такой сценарий воплотится, лавины "зрады" избежать не удастся.

Перед этим глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил, что выход Украины из Минских договоренностей может привести к отмене международных санкций против Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

  • Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

  • 4 сентября 2019 года Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

  • Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что санкции Европейского Союза создали серьезные проблемы для Российской Федерации и привели экономику страны к стагнации.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
149
79
Смешно
6
Интересно
25
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Ай да Трамп, ай да сукин сын! - Тебе тут нечего делать, езжай к Путину и слушай его, - сказал Дональд Фредович Зеленскому.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Ну вот и рагулев начали готовить к тому что "РашкаФсё" не получилось, а "ВесьМирСНами" уже практически все.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Перов Василий
Перов Василий
Фухххх... А я уж испугался что рогули снимут с России санкции.. И опять нас завалят дешёвыми турбинами, транспортными самолётами и салом и кастрюлями..
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Перов Василий, нет у них ничего из перечисленного... сало и то экспортируют. :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения