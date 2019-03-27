Украина достигнет полной энергонезависимости: Порошенко назвал сроки

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина может достичь полной энергетической независимости уже в 2021-2022 годах.

"Украине вешали на шею ярмо в виде обязательств покупать 52 млрд газа в год (по газовому контракту с Российской Федерацией. – Ред.). Хочу еще раз напомнить, что в 2017 году Украина потребила 14 млрд кубов вместо 52, в 2018 году Украина потребила 10,5 млрд кубов", – сообщил Порошенко в эфире программы "Свобода слова", передает "Укринформ".

"Я подчеркиваю, если мы пройдем точку невозврата 2019 года, в 2021-2022 годах Украина станет энергетически независимой, мы прекратим импортировать газ", – добавил глава государства.

По его словам, на достижение энергетической независимости страны, в том числе, направлена монетизация субсидий, повышение энергоэффективности, а также интеграция в европейскую энергосистему.

Петр Порошенко

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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