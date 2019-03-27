|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

Украина достигнет полной энергонезависимости: Порошенко назвал сроки

1.5тЧитать материал на украинском

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина может достичь полной энергетической независимости уже в 2021-2022 годах.

"Украине вешали на шею ярмо в виде обязательств покупать 52 млрд газа в год (по газовому контракту с Российской Федерацией. – Ред.). Хочу еще раз напомнить, что в 2017 году Украина потребила 14 млрд кубов вместо 52, в 2018 году Украина потребила 10,5 млрд кубов", – сообщил Порошенко в эфире программы "Свобода слова", передает "Укринформ".

"Я подчеркиваю, если мы пройдем точку невозврата 2019 года, в 2021-2022 годах Украина станет энергетически независимой, мы прекратим импортировать газ", – добавил глава государства.

Новости
В Германии объяснили, почему не остановили газопровод Путина

По его словам, на достижение энергетической независимости страны, в том числе, направлена монетизация субсидий, повышение энергоэффективности, а также интеграция в европейскую энергосистему.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
33
Смешно
7
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
После МАНДАйна, Украина попрощалась и с гiдностью и с незалежностью и с промышленно-индустриальной державой......свiдоме бидло всю Украину развалило!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
С начала 2020 года с пуском СП-2 и Турецкого потока газовая независимость украины будет почти 100%! От нее (украны) точно ничто не будет зависить!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения