Украина до сих пор платит России $200 млн за хранение ядерного топлива – СМИ

Украина до сих пор платит России $150-200 миллионов (4,2-5,6 млрд грн) ежегодно за хранение отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщают журналисты "Схем". Как установили расследователи, это происходит из-за многолетнего затягивания строительства собственного Централизованного хранилища для хранения ядерных отходов и вероятных коррупционных сговоров при возведении проекта (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Журналисты проанализировали: 18 лет и почти полтора миллиарда гривен – столько времени и денег было потрачено на реализацию идеи построить в Чернобыльской зоне отчуждения собственное Централизованное хранилище, где бы содержали отработанное топливо с трех украинских атомных станций. За это время около двух миллиардов долларов Украина уже заплатила России за вывоз этого топлива на временное хранение", – говорится в расследовании.

Отмечается, что коррупционные сговоры вокруг строительства изучают официальные органы – Антимонопольный комитет и Национальное антикоррупционное бюро.

"В 2017 году оператор украинских атомных электростанций НАЭК "Энергоатом" на миллиардном тендере выбрал генподрядчика строительства хранилища – фирму "БК "Укрстроймонтаж", в то время единственной владелицей которой была Наталья Микитась – жена народного депутата VIII созыва Максима Микитася, бывшего президента "Укрбуда" , – установили журналисты.

Позже в фирме-генподрядчике заявили о нехватке денег. Для завершения строительства "Энергоатом" объявил новый тендер более чем на 650 млн гривен, который в итоге так и не состоялся – из-за обнаруженного АМКУ заговора между "БК "Укрстроймонтажем" и "Укрэнергомонтажем".

"Вместо честной конкуренции на торгах состоялся сговор между двумя компаниями, которые позиционировали себя как самостоятельные и независимые игроки. Такие действия являются нарушением закона "О защите экономической конкуренции", – отметили в Антимонопольном комитете.

Компании оштрафовали и запретили им участвовать в предстоящих торгах в течение 3 лет. В фирме "Укрстроймонтаж" заявили, что будут обжаловать это решение.

"Фактически это отложило реализацию проекта на неопределенный срок", – подчеркивают журналисты.

Отдельно новоназначенное руководство "Энергоатома" провело проверку исполнения договоров и дополнительных соглашений с фирмой "Укрстроймонтаж" семьи Микитася и выявило много нарушений и злоупотреблений.

Акт проверки, оказался в распоряжении редакции, показал, что по отдельным договорам оплата составила более 100% от контракта, при этом фактически работы не были выполнены в полном объеме.

В "Энергоатоме" заявили, что выявленные в ходе аудита нарушения "содержат признаки уголовных и административных правонарушений", и передали их в НАБУ.

В неготовности хранилища до ввода в эксплуатацию журналисты также убедились, побывав на месте возведения проекта в зоне отчуждения.

"Стратегический объект, который уже обошелся государственному "Энергоатому" почти в полтора миллиарда гривен, требует еще денег для завершения его строительства. В августе "Энергоатом" объявил новый тендер на работы по завершению строительства на 656 млн гривен. Это – длительный процесс. Следовательно, это означает, что и в этом году Украина продолжит платить России за вывоз из украинских АЭС отработанного ядерного топлива сотни миллионов долларов", – говорится в расследовании.

Также расследование показало, что после победы семьи Микитася на тендере "Энергоатома" в топ-менеджеров появилась недвижимость в его ЖК.

Как сообщал OBOZREVATEL 5 мая Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) утвердило проект строительства хранилища для высокоактивных радиоактивных отходов, которые будут в переработанном виде возвращаться из России.