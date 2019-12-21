Украина будет получать меньше: эксперт указал на недостатки "транзитного" контракта с РФ

Принимая во внимание меньшие объемы транзита российского газа через Украину, о чем говорится в новом "транзитном" контракте между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", украинский бюджет вероятно недополучит около 1-2 млрд долларов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил эксперт по энергетическим вопросам Валерий Боровик, комментируя условия нового газового соглашения между Украиной и Россией.

"Конечно, это уже будет не 3 млрд долларов, которые мы получали раньше. Даже при условии повышения тарифа на транспортировку газа, это будет от 1 до 2 млрд долларов. Хотя и раньше мы не всегда получали 3 млрд, были разные объемы, замораживание, приостановление и прочее", – объяснил энергоексперт.

По его словам, конечно было бы лучше, если бы "Нафтогазу" удалось договориться об объеме транзита в 65 млрд куб. м на все 5 лет, а не на один.

"40 млрд куб. м, которые мы будем получать в последующие 4 года, это неполный минимум, но это не тот объем, который бы хотелось. Но более менее приемлемый. Это максимальный объем того, что можно было выторговать", – считает Боровик.

транзит газа "ЭП"

Договоренность о подписании контракта на транзит газа эксперт по энергетике считает довольно неплохим результатом, и объясняет, почему отказ Украины от новых претензий и судебных исков, по которым еще нет решения, не является изменой.

"Мы не подавали эти иски 12 млрд долларов, это встречный иск на иск "Газпрома". Это фактически наша реакция на то, что делал "Газпром" с юридической точки зрения, по не отношениям с Украиной. Фактически этот встречный иск был жупелом, чтобы этот контракт был подписан. Сам факт подписания этого документа нивелирует эти исковые заявления. То есть, мы не могли бы подписать контракт, и дальше пугать "Газпром" этими исками", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа сроком на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет.

Стороны договорились о минимальном транзите в 65 млрд кубометров в течение первого года и 40 млрд кубометров – каждого следующего. Кроме этого, тариф на транспортировку для России будет расти.

Украина также видповляеться от дальнейших исков против "Газпрома", одновременно получит 2,9 млрд долларов за последним решением Стокгольмского арбитража.

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