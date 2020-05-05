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5 мая • обновлено в 17:55
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В Украине построят хранилище для отработанных в РФ радиоактивных отходов

13.4т
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Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) утвердило проект строительства хранилища для высокоактивных радиоактивных отходов, которые будут в переработанном виде возвращаться из России.

Об этом сообщила пресс-служба ГАЗО. По данным руководства Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами, документация по проекту уже готовится и вскоре будет подана на тендер.

Это хранилище будет предназначаться для промежуточного хранения высокоактивных отходов, возвращаемых из РФ после переработки отработанного ядерного топлива украинских атомных электростанций. Принимать на хранение такие отходы украинскую сторону обязывает подписанное с РФ еще в 1993 году соглашение о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

Хранилище построят на комплексе производств "Вектор", который может гарантировать радиационную безопасность укрытия и надежное временное хранение отходов в течение всего срока его эксплуатации – до 100 лет.

В Украине построят хранилище для отработанных в РФ радиоактивных отходов

Справка: высокоактивные отходы являются одной из условных разновидностей радиоактивных отходов. Они характеризуются высоким уровнем излучения, вследствие чего такие отходы требуют особого обращения. При их хранении должна быть обеспечена мощная биологическая защита и специальная активная система охлаждения.

Как писал OBOZREVATEL, незаконные "власти" "ЛНР" никак не контролируют утилизацию на оккупированной территории радиоактивных отходов. Так, на свалках и в пунктах приема цветмета в "республике" можно найти опасные детали из выброшенного медицинского оборудования.

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Место
Украина
Тег
токсические отходы
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