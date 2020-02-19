Украина будет бороться с мошенническими схемами при уплате НДС: Верланов рассказал о механизме

В Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате налога на добавленную стоимость, а именно постановление №1165.

Как сообщил в Facebook глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, документ позволяет автоматически на основе четких критериев, определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов. При этом, постановление предоставляет больше возможностей налогоплательщикам для защиты своих прав.

Верланов отметил, что постановление появилось благодаря совместной работе Кабмина, Минфина и ГНС и будет совершенней предыдущей версии "как в правовой плоскости, так и в функциональной".

Сергей Верланов Укринформ

"Система мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных уже доказала свою эффективность, предупредив многомиллиардные махинации с НДС и обеспечила ритмичное возмещения экспортерам. В бюджете остались десятки миллиардов гривен, которые могли бы оказаться в карманах мошенников", – отметил глава ГНС.

"Кроме того, ее наличие улучшает налоговое поведение других налогоплательщиков, которые знают, что сомнительные операции с махинаторами – это путь к блокировке накладных", – добавил Верланов.

Он также отметил, что работа в направлении обеспечения комплексной и наиболее эффективной борьбы с мошенническими схемами продолжается. Для этого ГНС сотрудничает с СБУ, ГБР, ДФС и другими правоохранительными органами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верланов сообщил о результатах возмещения НДС в 2019 году. Налогоплательщикам возместили 151,9 грн НДС.

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