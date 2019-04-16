Уйдет десяток лет: стало известно, сколько будет стоить реставрация Нотр-Дама

На реконструкцию собора Нотр-Дама, который был сильно поврежден во время пожара, понадобится нескольких сотен миллионов евро.

С таким заявлением выступил Патрик Палем из SOCRA (занималась реставрацией бронзовых скульптур Нотр-Дама), передает РБК. Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс объявила, что префектура выделит €10 млн в качестве экстренной помощи на восстановление Нотр-Дама.

Также семья французских бизнесменов Пино, которая владеет холдингами Artemis и Kering, уже пожертвовала €100 млн из собственных фондов. Еще €200 млн выделила семья французского бизнесмена Бернара Арно, владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Пообещали помочь восстановлению собора и в ЮНЕСКО.

Нанесенный собору Парижской Богоматери ущерб только предстоит установить: масштаб внутренних и внешних повреждений неизвестен. На реставрацию уйдет минимум 5-10 лет и сотни миллионов евро.

Представитель Нотр-Дам Андре Фино заявил, что на оценку повреждений могут уйти годы. Известно, что огонь уничтожил внутренний деревянный каркас и интерьер собора. Поврежден главный из трех органов — один из самых больших в мире. Уничтожены находившиеся снаружи часы. По-прежнему нет информации о том, удалось ли спасти старинные витражи оконных роз собора.

Сохранилась фасадная часть, уцелели две башни. Удалось спасти и хранившиеся в соборе реликвии: Терновый венец, который, согласно Священному писанию, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием (одна из самых почитаемых христианских реликвий) и другие ценности. Спасенные реликвии и произведения искусства доставили в парижскую мэрию. Во вторник или среду они будут переданы в Лувр.

Сколько времени потребуется на восстановление, пока сказать трудно. Представитель реставрационной компании SOCRA Патрик Палем заявил, что реконструкция займет 15-20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 15 апреля, в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который полностью смогли потушить только спустя 12 часов.

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