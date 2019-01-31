Ухудшили прогноз: в НБУ рассказали, что будет с зарплатами и ценами 

Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2018 год с 3,4 до 3,3%. В то же время прогноз по инфляции на 2019-й и 2020-й регулятор оставил неизменным – 6,3% и 5% соответственно.

Об этом сообщается на сайте НБУ. Сохранить темпы роста цен, по мнению регулятора, удастся за счет снижения темпов роста зарплат, ослабления интенсивности трудовой миграции, стабильному курсу гривни и удешевлению энергоресурсов на мировых рынках.

"Инфляция будет и дальше постепенно замедляться. Как и ранее, НБУ ожидает, что она снизится до 6,3% к концу 2019 года и на 5,0% к концу 2020 года. К тому же, как и планировалось ранее, уже к началу 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона - 5% +/- 1 процентный пункт (п.п.)", – отмечает регулятор.

Прогноз НБУ

Новости НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне

С другой стороны, способствовать росту цен, как и прежде, будет повышение тарифов (в первую очередь на газ).

"Как и ранее прогнозировалось, рост реального ВВП в 2019 году замедлится до 2,5%. Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции до цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году", – объясняет центробанк.

По оценкам НБУ, с 2019 года реальный рост экономики начнет ускоряться: до 2,9% в 2020 году и 3,7% в 2021 году. Дополнительными факторами замедления экономики выступят снижение урожая зерновых после рекорда в 2018 году, а также постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли, в частности из-за влияния протекционистских мер в мире.

Помимо этого, Нацбанк прогнозирует рост резервов в 2020 году до $21,4 млрд (ранее прогнозировалось – до $19,1 млрд – ИФ) и сохранение их на этом же уровне в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство прогнозирует рост средней заработной платы в Украине до 10,5 тысяч гривен в течение 2019 года.

Ранее в Министерстве финансов заявили, что в 2019 году средняя зарплата достигнет 10 129 гривен. При этом в ведомстве ожидают, что в 2020 году зарплаты украинцев вырастут до 11 451, а в 2021 году – до 12 835 гривен.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!