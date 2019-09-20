"Уходит треть бюджета": Маркарова рассказала о серьезных проблемах с долгами Украины

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина тратит почти треть бюджета на выплату и обслуживание государственного долга.

"Мы тратим очень много в бюджете на выплату и обслуживание нашего долга. И внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы", – сообщила она в пятницу, 20 сентября, во время выступления в Верховной Раде в рамках часа вопросов к правительству.

Министр напомнила, что после 2015 года и реструктуризации долга в Украине было несколько лет, когда не надо было возвращать средства.

Однако, по ее словам, после 2019 года эта ситуация вернулась.

"Но то, что мы полностью забюджетировали и полностью выполним свои обязательства, позволит нам к концу 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%", – подчеркнула Маркарова.

"Это делает нашу экономику более устойчивой и позволит больше в будущем выделять на развитие", – резюмировала министр финансов.

Украина тратит почти треть бюджета на выплату и обслуживание государственного долга

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. В частности, 3 сентября придется заплатить Международному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября – еще 295,5 млн СПЗ.​

В 2018-м совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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