Угрозы США вызвали страх у немецких партнеров "Северного потока-2"

Санкционные угрозы США руководителям немецкого порта Мукран заставили немецких партнеров "Газпрома" засомневаться в завершении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщается в сюжете немецкого телеканала ZDF, передает "ИноТВ". Отмечается, что порт, попавший под угрозы Вашингтона, играет важнейшую роль в строительстве газопровода в обход Украины.

"Происходящее вызвало беспокойство у компании Uniper, занимающейся в Германии поставками электроэнергии. Она участвует в финансировании строительства газопровода и не исключает, что проект может сорваться", – отмечает телеканал.

В порту Мукран на побережье острова Рюген хранятся тысячи труб для строительства газопровода "Северный поток — 2". Отсюда отплывали трубоукладочные суда, пока первые санкции США не остановили их в декабре 2019 года. "Из-за трубопровода Германия попадает в слишком большую зависимость от России", – так Вашингтон обосновывает свое требование остановить строительство.

Отмечается, что три сенатора США напрямую обратились к руководителям порта, написав им письмо. В нем они угрожают жесткими санкциями им самим, остальным работникам порта, а также всем акционерам. Маленький прибрежный город Засниц — главный акционер порта. Бургомистр Франк Крахт считает эти нападки необоснованными.

"Дело в том, что мы здесь на острове Рюген естественно живем не только за счет отелей и гастрономии. Мы постоянно создаем новые рабочие места, чтобы люди, которые здесь находятся, могли жить, работать и зарабатывать деньги", – заявил Крахт.

Поставщик электрической энергии Uniper участвует в финансировании трубопровода. Компания не исключает, что проект "Северный проект–2" может сорваться.

Таким образом, отмечает телеканал, из-за санкционных угроз США и беспокойства партнеров проекта, руководство Nord Stream AG оказалось под давлением.

Управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг заявил, что компании придётся противостоять этим вызовам. После экстренных переговоров в государственной канцелярии города Шверин он больше ничего не захотел говорить. Федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания также имеет 10% долю в порту.

При этом премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг высказался по поводу угроз США еще более жестко.

"Очевидно, что у угроз в адрес порта Мукран нет никаких правовых оснований. Поэтому мы встаём на защиту нашего порта Мукран. У США просто нет никаких прав вмешиваться в эти дела", – заявил он.

Телеканал подчеркнул, что неделями российское трубоукладочное судно стоит на якоре в порту Мукран. Оно должно завершить строительство оставшихся 150 километров трубопровода через Балтийское море.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа сенаторы США пригрозили оператору немецкого порта Мукран "финансовым разрушением" в случае продолжения работ над "Северным потоком-2".

США и ряд европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".