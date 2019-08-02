"Угрозы не действуют": "Укрзалізниці" заблокировали все тендеры на покупку топлива

Глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов заявил, что все тендеры на покупку дизельного топлива, которые объявил железнодорожный оператор, были заблокированы жалобами отдельных игроков рынка.

"На сегодня "Укрзалізниці" заблокировали все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы", – написал Кравцов в Facebook.

"Сразу скажу: на это не пойдем. И манипуляции с угрозами на нас не действуют", – подчеркнул глава УЗ.

По его словам, "в такой экстраординарной и критической ситуации" УЗ идет на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре.

"Два года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ в качестве наблюдателей. И для понимания ситуации: две перекрестные жалобы компания получила в ночь перед аукционами. Последнюю – в 23:53", – резюмировал Кравцов.

УЗ пойдет на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре 5 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, чистая прибыль "Укрзалізниці" за 2018 год составила 203,85 млн гривен до вычета обязательств по выплатам сотрудникам (704,78 млн гривен на конец года).

Актуарный (математический) убыток по итогам 2018 года составил 500,92 млн гривен.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!