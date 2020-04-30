Угрозы COVID: Лагард предупредила о беспрецедентном падении экономики Европы

Европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг, 30 апреля, заседания, передает Интерфакс.

Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году. Глубина спада, по словам Лагард, будет зависеть от продолжительности локдаунов, действующих в государствах еврозоны с целью ограничения распространения коронавируса.

Кристин Лагард

Резкое падение, как прогнозирует ЕЦБ, ждет экономику еврозоны во II квартале этого года. При наихудшем сценарии ВВП еврозоны может упасть на 15%, отметила Лагард. Европейская экономика начнет восстанавливаться после "коронавирусного" кризиса в 2021 году, также заявила она.

Глава ЕЦБ также заявила, что европейский Центробанк готов продлевать объявленную в марте программу выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) столько, сколько потребуется. По ее словам, программа выкупа активов PEPP - лучший инструмент в условиях нынешнего кризиса. Лагард добавила, что эта программа может быть продлена на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что прогнозы, называвшие нынешний кризис "крупнейшим со времен Великой депрессии", должны быть скорректированы в худшую сторону.

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