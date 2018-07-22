Угроза водного коллапса в Украине: кризис пройден

В Украине стабилизировалась ситуация с поставками жидкого хлора, в связи с чем в регионах больше нет угрозы дефицита питьевой воды как для потребителей, так и для производителей напитков.

Об этом сообщает Ассоциация Укрводоканалэкология. На предприятии "Днепроазот", которое является производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очистки воды, стабилизировалась ситуация, и "Днепроазот" возобновляет работу хлорной группы цехов.

"На сегодняшний день все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, но достаточна для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения", - говорится в сообщении Ассоциации.

Как сообщал OBOZREVATEL, предприятие "Днепроазот" является единственным производителем жидкого хлора в Украине. В апреле "Укрнафта" (на 40% принадлежит Коломойскому. - Ред.) разорвала сотрудничество с заводом.

Если до этого газодобывающая компания поставляла голубое топливо в "Днепразот" для производства аммиака в арендованном цеху, сейчас все поставки газа проходят через открытый рынок. В результате "Днепразоту" пришлось закупать голубое топливо по рыночным ценам. Руководство заявило, что такая ситуация не позволяет им работать и в краткие сроки закрыло предприятие. 15 июня "Днепразот" полностью прекратил свою работу.Обвал цен! Кожаные мокасины за "копейки"Платья от 79 грнРозпродаж! iPhone X

Завод Коломойского поставил условие: работу возобновят только после решения вопроса с тарифом на газ либо увеличения в два раза их цен. Уже через месяц украинские водоканалы заявили, что запасы жидкого хлора заканчиваются, обеззараживать питьевую воду нечем.

Жидкий хлор попытался импортировать из Румынии, однако объемы поставок составили около 50 тонн, в то время как потребность – от 800 до 1200 тонн. Первый город, которые ограничил подачу воды населению, стал Николаев. Также под угрозой оказались Днепр, Кропивницкий, Харьков и еще целый ряд городов.

Также Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавили производство в Украине в связи с прекращением работы "Днепразота".

При этом в Carlsberg Ukraine также сообщили, что компания не закрывает завод по производству пива, а ждет помощи от правительства для решения этой проблемы.

СБУ начали расследование в отношении должностных лиц "Днепразота". Фактически, действия руководства предприятия привели к тому, что большая часть страны оказалась перед угрозой отключения воды. Также в ситуацию вмешался Кабинет министров – профильному вице-премьеру Геннадию Зубко поручили составить план и возобновить подачу хлора водоканалам.