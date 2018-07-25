Угроза мирового кризиса: украинцев предупредили об опасности

Торговая война США и Китая приведет к оттоку инвестиций из развивающихся стран, в том числе из Украины, что повлечет за собой девальвацию местной валюты.

"Ситуация заключается в том, что у Дональда Трампа есть определенная политика в отношении своего государства. То, что американский президент вводит пошлины на товары из Китая, это одна сторона медали. На самом деле еще существует вторая", – сказал в комментарии OBOZREVATEL финансовый консультант Василий Невмержицкий.

По его словам, речь идет о международных транснациональных американских компаниях, которые ведут свою деятельность в том же Китае или других странах.

"На фоне этого произойдет ситуация, так как торговля уменьшается, и риски увеличиваются по ведению бизнеса, они будут реинвестировать денежные средства обратно в США. Об этом уже заявили Facebook и Google. Они будут вкладывать в США и выходить с более высоких рисковых стран", – объясняет Невмержицкий

Финансист напомнил, что плюс к этому Трамп объявил об изменениях налоговой политики в Америке - для больших корпораций уменьшится налог на прибыль с 38% где-то до 32%, это значит, что предприятия и физические лица, которые получат льготное налогообложение, получат больше прибыли.

"Соответственно, компаниям интересно вернуться обратно в Америку. И вот приходит инвестор и говорит, я забираю свои доллары и перевожу их в США. Эти деньги нужно отдать, если этих денег нет у страны, то произойдет девальвация курса. Если денег нет, их надо перезаместить, привлечь под более повышенную процентную ставку. Соответственно, это уровень инфляции внутри страны, и уровень потребления внутри страны", – рассказал он.

Что касается Украины, то по его словам, мы зависим от инвестиций, мы зависим от МВФ, мы зависим от объема резервов, которые у нас есть в долларах, мы зависим от энергоресурсов, у нас слабый потенциал в экспортозамещении, и нам критично продолжение работы с МВФ или инвесторами, которые будут размещать валютные средства в нашей стране.

Однако, как считает Невмержицкий, Нацбанк ведет правильную политику увеличивая учетную ставку, чтобы сохранить поступления в страну и сдерживать девальвационные ожидания гривны.

"Поэтому скажу так, у нас заложен в бюджете курс 29-30 грн за доллар, я думаю, что это довольно реалистично", – отметил финансист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.