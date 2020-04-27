СБУ забила тревогу из-за "зеленого тарифа": несет угрозу энергетике

Служба безопасности Украины заявила об угрозе энергетической безопасности страны из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенства ценообразования.

Об этом говорится в письме главы СБУ Ивана Баканова к председателю парламента Дмитрию Разумкову, которое опубликовало издание "Экономическая Правда".

Сообщается, что за 2019 год доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличилась на 3,9%, создав дополнительную финансовую нагрузку на госкомпании, которые выплачивают субсидии по "зеленому тарифу".

"Резкий рост объемов производства дорогой энергии ВИЭ (средневзвешенная цена 4,5 грн/кВт*ч) и уменьшение объемов производства дешевой электроэнергии гидростанций (на 4128 млн кВт*ч с 2018 года, тариф 0,674 кВт*ч) и АЭС (на 1395 млн кВт*ч с 2018 года, тариф 0,5567 кВт*ч) привело к возникновению задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями ВИЭ 3,1 млрд грн на 1 апреля 2020 года", – сказано в письме.

Также из-за прогнозируемого роста доли "зеленой" энергетики, ожидается дефицит "Гарантированного покупйя" в размере 14-19 млрд грн. Отмечается что НЭК "Укрэнерго" закладывает на "зеленый" тариф 8,6 млрд грн, при ориентированной потребности 20-32 млрд грн.

"Зеленый" тариф epravda.com.ua

Также в письме отмечается, что развитие "зеленой" энергетики происходит по коммерческому принципу без учета реальных потребностей ОЭС Украины, что может привести к дисбалансу работы рынка и созданию аварийных ситуаций.

Сообщается, что рост "зеленой" энергетики может привести к ограничениям Запорожской АЭС, невозможности реализации проекту выдачи мощности Каховской ГЭС-2 (стоимость проекта 12 млрд грн) и повышению тарифов для населения.

СБУ сообщает о необходимости перехода к новой конкурентной модели поддержки "зеленой" энергетики путем проведения аукционов по распределению квоты, и о необходимости запрета подключения ВИЭ, которые будут препятствовать выдачи мощности действующими объектами генерации.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынку 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Украине для построенных и введенных в эксплуатацию в 2020 году солнечных электростанций (СЭС) "зеленый" тариф снизили на 25%.