Уголовное дело против Гонтаревой закрыли – СМИ

НАБУ закрыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

Об этом информируют "Українські новини" со ссылкой на источник в НАБУ.

"Дело в отношении Гонтаревой закрыли", – сообщил он.

По его словам, дело было закрыто 27 февраля в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой состава уголовного правонарушения.

Дело против Гонтаревой закрыли

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года сотрудники ГБР провели обыски в киевской квартире Валерии Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления НБУ в 2016 году.

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