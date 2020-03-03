Уголовное дело против Гонтаревой закрыли – СМИ

НАБУ закрыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.
Об этом информируют "Українські новини" со ссылкой на источник в НАБУ.
"Дело в отношении Гонтаревой закрыли", – сообщил он.
По его словам, дело было закрыто 27 февраля в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой состава уголовного правонарушения.
Дело против Гонтаревой закрыли
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года сотрудники ГБР провели обыски в киевской квартире Валерии Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления НБУ в 2016 году.
Ранее в центре Киева сожгли машину невестки Гонтаревой. ЧП произошло в ночь на 5 сентября.
До этого, в августе, Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.
17 сентября семья Гонтаревой перенесла очередное ЧП – в поселке Гореничи под Киевом неизвестные сожгли ее дом.
Однако вскоре правоохранители остановились на одной версии – умышленном поджоге.
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