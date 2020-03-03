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3 марта • обновлено в 11:46
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Уголовное дело против Гонтаревой закрыли – СМИ

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НАБУ закрыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

Об этом информируют "Українські новини" со ссылкой на источник в НАБУ.

"Дело в отношении Гонтаревой закрыли", – сообщил он.

По его словам, дело было закрыто 27 февраля в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой состава уголовного правонарушения.

Дело против Гонтаревой закрыли

Дело против Гонтаревой закрыли

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года сотрудники ГБР провели обыски в киевской квартире Валерии Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления НБУ в 2016 году.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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Pooh Vini
Pooh Vini
Зелёный пианист пришел к власти на громких заявлениях ,что при Порошенко все воры и сам он ваще кусок дерьма. По итогу все оказывается наоборот
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
преступный антинародный режим.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Лера честный человек....все знают...
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