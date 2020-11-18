Уволенного из АМКУ Терентьева с помощью ОПУ пытаются пропихнуть на высокую должность, – Дубинский

Уволенного с должности главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева пытаются с помощью Офиса президента назначить в набсовет Укрэксимбанка.

Об этом в своем телеграмм-канале написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он также привел документ, который подтверждает его слова.

"Кто-то из Офиса президента так старательно тянет экс-главу АМКУ Терентьева в наблюдательный совет Укрэксимбанка, что даже дал указание ГБР поменять свой ответ главе финансового комитета Рады Даниилу Гетманцеву", – сказано в сообщении.

Нардеп опубликовал два ответа на имя Гетманцева от ГБР.

"3 ноября Госбюро расследований сообщает об уголовном деле в отношении Терентьева по статье 367.2 ККУ (превышение должностных полномочий с тяжелыми последствиями). А вот уже 12 ноября уголовное дело в отношении Терентьева куда-то испаряется", – написал Дубинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Верховная Рада сняла с должности главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.