Германия, поддерживая российский газопровод "Северный поток-2", способствует экономическому удушению Украины.
"Речь не о том, что отнимет роль главного транзитера, а о том, что транзита через территорию Украины не будет вообще", – сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.
"С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", – добавил представитель национальной акционерной компании.
По его словам, доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад.
"А такие радикальные изменения – теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере – это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это осознавать", – резюмировал Витренко.
Германия, поддерживая российский газопровод "Северный поток-2", способствует экономическому удушению Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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