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29 ноября • обновлено в 12:31
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"Удушение Украины": "Нафтогаз" обрушился с критикой на Германию из-за газопровода Путина

6.2т
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Германия, поддерживая российский газопровод "Северный поток-2", способствует экономическому удушению Украины.

"Речь не о том, что отнимет роль главного транзитера, а о том, что транзита через территорию Украины не будет вообще", – сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

"С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", – добавил представитель национальной акционерной компании.

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По его словам, доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад.

"А такие радикальные изменения – теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере – это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это осознавать", – резюмировал Витренко.

Германия, поддерживая российский газопровод "Северный поток-2", способствует экономическому удушению Украины

Германия, поддерживая российский газопровод "Северный поток-2", способствует экономическому удушению Украины

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" транзит газа
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Kojevnikov Viktor
Kojevnikov Viktor
Когда украина отказалась от поставок российского газа логика нарушила контракт .столкгольмский суд отказал газпрому в иске против нафтогаза .когда нафтогаз подал против газпрома иск о недопоставке газа из за того что европейский потребитель уменьшил расход газа и украина не купив газ у россии заполняла неиспользованным газом это не было рассмотрено столкгольмским судом эта предвзятость никому не понравится и правильно газпром предлагает отказался от исков и тогда будет подписан контракт и украинская труба будет работать выбор в руках негодяев
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Чистый укротупизм и тупая политизированная демагогия.Коммерческие партнёры из страны поставщика (Газпром из России) и покупателя (фирмы западной Европы из Германии,Австрии,Франции и .т.д.)вольны выбирать способы и маршруты транспортировки( энергоносителей(в том числе и транзита газа )по своему усмотрению,если это не противоречит ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ России и ЕС..Северный поток-2 действующему законодательству ЕС и стран,чьи фирмы участвуют в проекте(в том числе законодательству России), не противоречит.С какого бантика коммерческие фирмы России и ЕС должны руководствоваться "интересами Украины",не входящей ни в ЕС,ни в какое-либо экономическое объединение с Россией,связанное с вопросами поставки энергоносителей,совершенно не понятно.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
так подписывайте контракты на поставку и транзит газа, в чем проблема?
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