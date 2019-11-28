Германия, поддерживая российский газопровод "Северный поток-2", способствует экономическому удушению Украины.

"Речь не о том, что отнимет роль главного транзитера, а о том, что транзита через территорию Украины не будет вообще", – сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

"С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", – добавил представитель национальной акционерной компании.

По его словам, доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад.

"А такие радикальные изменения – теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере – это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это осознавать", – резюмировал Витренко.

Германия, поддерживая российский газопровод "Северный поток-2", способствует экономическому удушению Украины

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