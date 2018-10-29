Удар в спину для Украины: Германия пошла на очередную подлость с "Северным потоком-2"

Германия выдала итоговое разрешение на строительство газопровода "Ойгалл", который станет сухопутным отводом от российского "Северного потока-2".
Как сообщает ФАН, после получения разрешения строительство российского газопровода идет полным ходом и набирает обороты.
Отмечается, что специально для "Северного потока-2" проложили газопроводы "Опал" и "Нел", а для второй очереди сделают "Ойгалл".
"Самое интересное, на что обращают внимание эксперты, это то, куда ведёт труба, то есть, кто является конечным потребителем", — сообщает издание.
Как писал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор его не выдала.
25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства.
Ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.
Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.
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