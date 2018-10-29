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МирСпорт

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Удар в спину для Украины: Германия пошла на очередную подлость с "Северным потоком-2"

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Германия выдала итоговое разрешение на строительство газопровода "Ойгалл", который станет сухопутным отводом от российского "Северного потока-2".

Как сообщает ФАН, после получения разрешения строительство российского газопровода идет полным ходом и набирает обороты.

Отмечается, что специально для "Северного потока-2" проложили газопроводы "Опал" и "Нел", а для второй очереди сделают "Ойгалл".

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"Самое интересное, на что обращают внимание эксперты, это то, куда ведёт труба, то есть, кто является конечным потребителем", — сообщает издание.

Как писал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор его не выдала.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
Германия
Объекты
РоссияСеверный поток - 2
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ефимов владимир
ефимов владимир
Это не подлость, а забота Меркель о немцах. А хахлы пусть думкой богатеют.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Свiдоме бидло, какой будет ответ свiдомих ахтивистов??? Свiдому отару лишают грошей от ахрессора!!!!
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Треба негайно пострыбать в кастрюльках и вышиванках возле германского посольства, але! шо бы наверняка, гарно заспивать щеневмерлу и посугсить с портретами пассивного пидораста бандеры и хероев небесной сотни
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