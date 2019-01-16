Удар Путина по Украине: удастся ли остановить газовый "проект века"

Украина в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2" (СП-2) в обход своей территории может потерять около 2-3% ВВП, подсчитали в Министерстве финансов. Все страны, которые должны были дать свое разрешение на строительство, уже это сделали.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Официальный Берлин поясняет: юридических оснований для того, чтобы свернуть проект, нет. Германия в первую очередь преследует свои собственные интересы. После запуска СП-2 она станет крупнейшим газовым хабом в Европе и получит колоссальные прибыли, поясняет эксперт-международник Максим Яли. "Я могу вам на 99% сказать, что он состоится. Потому что бабло побеждает все", – заявил эксперт.

С такой позицией также соглашается экономист Виталий Кузьмин. Его аргумент: в строительстве заинтересованы Италия, Австрия, Франция, Германия. Для них это в первую очередь экономическая возможность. "Мы видим, какие пять основных компаний в Европе финансируют этот проект – ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания, Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе – Германия). Эти компании заинтересованы в получении прибыли, и Украина может остаться не у дел", – прогнозирует эксперт Украинского института будущего Илья Куса.

Вариант, при которое европейские страны откажутся от проекта, возможен. Но для этого Россия должна пойти на чрезвычайные шаги и вызвать на себя очередную волну уже расширенных санкций. А пока вероятность запуска "Северного-потока-2" слишком велика, остается только надеяться, что часть поставок через украинскую ГТС сохранят и это как минимум позволит удерживать систему в рабочем состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гренел предупредил немецкие компании о санкциях Вашингтона из-за поддержки "Северного потока-2". В ответ на это в Германии раскритиковали такой шаг США.

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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