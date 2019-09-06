"Удар по России": в Европе подготовили большие перемены на газовом рынке

На газовом рынке Европейского Союза грядут большие перемены, которые ударят по России.

В частности, Польша готовится стать главным газовым хабом Восточной Европы, сообщает "Лента".

Соединенные Штаты уже разработали план по отказу от российского газа и замене его американским.

По подписанным контрактам Варшава в течение 24 лет будет закупать у американской Cheniere около 0,5 миллиона тонн сжиженного газа в год (до 2022 года), а после – по 1,5 миллиона тонн, а также 2 миллиона тонн в год у Venture Global LNG в течение 20 лет.

В совокупности после регазификации это обеспечит около 4,7 миллиарда кубометров газа. СПГ из США обходится Польше на 20-30% дешевле, чем трубопроводный газ "Газпрома".

Также польская сторона намерена продавать Украине закупаемый у Соединенных Штатов регазифицированный СПГ.

Ожидается, что первый танкер прибудет на терминал в польский Свиноуйсьце в ноябре текущего года. После этого СПГ будет регазифицирован и передан Украине через пункт в Германовицах.

Польша готовится стать главным газовым хабом Восточной Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша по итогам первого квартала 2019 года более чем на 1 млрд кубометров сократила импорт газа из Российской Федерации.

В частности, за соответствующий период Польша импортировала из России 1,79 млрд кубометров газа.

По данным польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, это почти на 1,2 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было импортировано 2,98 млрд кубометров газа.

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