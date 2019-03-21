Удар по Путину и угроза для Украины: в ЕС приняли "газовое решение"

Новую газовую директиву ЕС одобрил профильный комитет. До этого правки согласовали в Европарламенте, Совете ЕС и комитете представителей государств-членов (Coreper).

Уже известно, что "Северный поток-2" состоится, однако его работу могут существенно ограничить. Запуск "трубы" – одна из основных угроз для экономики в ближайшее время. Если она полноценно заработает, ВВП может потерять около 3%.

OBOZREVATEL собрал ответы на главные вопросы о том, чем для Украины грозит СП-2 и на что повлияет газовая директива.

Главное:

газовую директиву примут, скорее всего, до запуска "Северного потока-2";

Россия, скорее всего, не сможет использовать трубопровод на 100%;

Германия по согласованию с Еврокомиссией сможет принять решение о внедрении особых условий для СП-2.

Причем здесь Украина до газовой директивы в ЕС?

Украину в первую очередь интересовали те положения директивы, которые касались "Северного потока-2" (СП-2). Тут логика простая, если трубопровод в обход украинской территории будет построен и полноценно заработает, сократятся поступления от транзита газа, Россия не будет зависеть от украинской ГТС.

А, по мнению, которое неоднократно озвучивали в "Нафтогазе", это также может "развязать руки агрессору". Мол, сейчас от полномасштабных военных действий Россию, в том числе, сдерживает зависимость от Украины в вопросе доставки газа в Европу, а после того, как СП-2 запустят, этот аргумент станет неактуальным.

И что там говорится о "Северном потоке-2"?

Нормы директивы касаются всех газопроводов, которые проходят по территории ЕС (в том числе морской). Она распространится и на СП-2. Первое – 50% мощности должны оставить для сторонних компаний. Это значительное ограничение, так как в результате объем газа, который будет доставлять "Газпром", сократится ровно в два раза. Второе – оператором газопровода должна быть независимая компания. Вместо Nord Stream 2 AG, эту функцию будет выполнять независимый игрок рынка. Его независимость еще предстоит доказать профильному регулятору.

Новшества газовой директивы:

половину мощности трубы должны оставить для независимых компаний;

оператором газопровода должен быть не связанный с "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а независимая компания;

Германия получит право ограничивать действия директивы по согласию с Еврокомиссией.

Третье – страна, куда доставляется газ по "трубе" (Германия) получит возможность ограничивать действия директивы. Но для этого Россия должна предоставить запрос, а Еврокомиссия должна согласовать такое решение. И, чтобы получить согласие, придется заручиться поддержкой Италии, Франции и других стран.

То есть транзит газа через Украину удастся сохранить?

Мощность "Северного потока-2" – 55 млрд куб.м в год. Если половину забронируют для независимых компаний, то Россия сможет в лучшем случае передавать через новую "трубу" 27,5 млрд куб.м газа. А через Украину за год проходит около 86 млрд куб.м. Но при этом важно учитывать, что содержать украинскую ГТС выгодно только в том случае, если объем транзита составит от 40 млрд куб.м в год, заявляют в "Нафтогазе". Правда, в экспертной среде называют и менее низкий порог рентабельности. На эту цифру также влияет и тариф на сам транзит.

Часть транзита удастся сохранить в любом случае, вопрос только в том, какие объемы удастся сохранить. Украина в случае запуска газопровода в обход своей территории может потерять около 2-3% ВВП, подсчитали в Министерстве финансов. И к такой перспективе стоит готовиться. Все страны, которые должны были дать свое разрешение на строительство, уже это сделали. В проект инвестировали огромные деньги, и терять их не собираются. Официальный Берлин поясняет: юридических оснований для того, чтобы свернуть проект, нет.

А есть шансы на то, что "Северный поток-2" остановят?

Такие шансы всегда есть, однако с каждым месяцем это становится все менее вероятным. Газопровод в обход Украины, скорее всего, достроят и запустят. Такое мнение разделяют и украинские эксперты, и европейские чиновники.

К примеру, председатель Христианско-демократического Союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заменила на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, в спорах вокруг строительства газопровода "Северный поток-2" поддержала сторонников российского проекта.

"Северный поток-2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад", – заявила Крамп-Карренбауэр.

Принятие новой газовой директивы трубопровод в обход Украины не остановят. Теперь же от позиции Еврокомиссии будет зависеть, насколько в ЕС ограничат его действия и сможет ли Украины удержать свою газотранспортную систему, которая является одной из крупнейших в Европе, хотя бы на уровне рентабельности.

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