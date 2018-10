Удар по нефти и газу: РФ предрекли миллиардные потери

Российские нефтяные компании в 2020 году понесут серьезные потери. $3,5 млрд они не доберут из-за запрета использовать высокосернистый мазут в качестве корабельного топлива.

Как пишет РБК со ссылкой на Bloomberg, российские НПЗ, перерабатывающие нефть с повышенным содержанием серы, не успеют подготовиться к грядущим в 2020 году переменам в судоходстве. Дело в том, что в двух третях российского топлива содержится 2,5% серы или даже больше. Это не соответствует новым правилам Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO), которые запрещают использовать в качестве судового топлива мазут с содержанием серы более 0,5%.

В 2017 году российские нефтяники поставляли мазут в более чем 100 разных стран и выручили за него примерно $9 млрд. Согласно оценке инвестбанка Wood & Co. Financial Services AS, в 2020 году выручка может сократиться на $3,5 млрд.

Старший аналитик IHS Markit Ltd Александр Щербаков уверен, что у российских НПЗ "нет шансов завершить подготовку на 100%" к нужному времени, поэтому после вступления в силу новых правил российский мазут существенно "просядет" в цене.

Западные эксперты считают, что у российских НПЗ есть разные варианты сбыта высокосернистого мазута, но они не компенсируют потери от сокращения спроса со стороны судовладельцев.

Российские нефтяники надеются, что смогут справиться с проблемой. "Такая ситуация не критичная. Это должно было произойти даже раньше. Поэтому в России начат процесс модернизации заводов для снижения выпуска мазута в пользу светлых нефтепродуктов", - утверждает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Как писал OBOZREVATEL, нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.