Удар по кошелькам: в России предложили ввести новый налог

В России предложили ввести налог на выезд при пересечении государственной границы, который составит 500 рублей (около 210 гривен) и для иностранцев, и для россиян.

"В непростой международной обстановке особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма", – говорится в обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ, направленном в Совет федерации и Государственную думу, сообщают "РИА Новости".

Российские бизнесмены отмечают, что "сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность".

Представители ассоциации настаивают, чтобы налог взимался каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

"Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 млрд рублей (14,6 млрд гривен) в год, что позволит не только обеспечить успешное выполнение Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)", но и заложить основу для перехода туристической отрасли на инновационный путь развития", – резюмировали предприниматели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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