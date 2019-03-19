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Удар по "Газпрому": в ЕС утвердили скандальную Газовую директиву

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Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к газовой директиве ЕС, которая касается российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Как сообщила пресс-служба комитета, поправки поддержали 33 члена комитета, 8 выступили против.

"Комитет ITRE поддержал поправки к газовой директивы ЕС", - заявил председатель європарламентського комитета Ежи Бузек.

Удар по "Газпрому": в ЕС утвердили скандальную Газовую директиву

Далее документ должен быть одобрен на пленарной сессии Европарламента и в Совете ЕС. В апреле евродепутаты должны утвердить окончательный текст. После вступления в силу пойдет адаптация национальных законодательств стран Евросоюза, учитывая новые обстоятельства компромиссной директивы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".

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Тема
Северный поток-2
Теги
РоссияСеверный поток - 2Европейский Союз
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Livesey David
Livesey David
Этот "удар по Газпрому", по факту означает зеленый свет для СП2. ))
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Пигин Макс
Пигин Макс
А в чём заключается "удар"? Рагули, остаточно прощевайте!!!
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Putin Serjio
Putin Serjio
Европейской ссаной тряпкой по хохляцким мордам хрясь
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