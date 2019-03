Удар по "Газпрому": в ЕС утвердили скандальную Газовую директиву

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к газовой директиве ЕС, которая касается российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Как сообщила пресс-служба комитета, поправки поддержали 33 члена комитета, 8 выступили против.

"Комитет ITRE поддержал поправки к газовой директивы ЕС", - заявил председатель європарламентського комитета Ежи Бузек.

Далее документ должен быть одобрен на пленарной сессии Европарламента и в Совете ЕС. В апреле евродепутаты должны утвердить окончательный текст. После вступления в силу пойдет адаптация национальных законодательств стран Евросоюза, учитывая новые обстоятельства компромиссной директивы.

