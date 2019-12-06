Путин заявил о завершении строительства "Северного потока-2"

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG практически закончил работы по прокладке трубы.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает издание Газета.ru. Ввод в эксплуатацию газопровода позволит увеличить в два раза объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту.

Прокладка газопровода "Северный поток - 2" theworldnews.net

"Сейчас близки к завершению работы по прокладке трубопровода "Северный поток-2", – сказал Путин. Он также отметил, что в 2018 году Россия поставила в Германию 55,5 млрд кубических метров газа. Такие объемы являются рекордными, подчеркнул политик.

При этом Путин подчеркнул, что введение "Северного потока-2" дополнительно удовлетворит спрос на энергоносители как в Германии, так и других странах. Сейчас, отметил глава РФ, немецкие потребители "бесперебойно получают российский газ".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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