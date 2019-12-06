Главная Новости
6 декабря • обновлено в 16:55
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Путин заявил о завершении строительства "Северного потока-2"

4.2т
Читать материал на украинском

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG практически закончил работы по прокладке трубы.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает издание Газета.ru. Ввод в эксплуатацию газопровода позволит увеличить в два раза объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту.

Прокладка газопровода "Северный поток - 2"

Прокладка газопровода "Северный поток - 2"

theworldnews.net

Новости
"Северный поток-2": США готовят мощный удар по помощникам Путина

"Сейчас близки к завершению работы по прокладке трубопровода "Северный поток-2", – сказал Путин. Он также отметил, что в 2018 году Россия поставила в Германию 55,5 млрд кубических метров газа. Такие объемы являются рекордными, подчеркнул политик.

При этом Путин подчеркнул, что введение "Северного потока-2" дополнительно удовлетворит спрос на энергоносители как в Германии, так и других странах. Сейчас, отметил глава РФ, немецкие потребители "бесперебойно получают российский газ".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "газопровод" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
газопровод
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
14
7
Смешно
12
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
А теперь самое время дружно спеть щёневмерлу! ))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ukr Igore
Ukr Igore
Livesey David,Ну то співай.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
интересно российский аммиакопровод в Одессу еще работает?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Зырыли на дно морское перемогу кастрюлеголовых.....
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Андрущенко Владимир, А не задумывались о том,что в месте с ихней перемогой ещё зарыли создание новых рабочих мест,зато немецкие производители получают газ без перебоев и в полном объёме.Идеи Троцкого живут и процветают,газ качать и продавать проще,чем свою промышленность поднимать,заводы строить
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги