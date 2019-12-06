Путин заявил о завершении строительства "Северного потока-2"

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG практически закончил работы по прокладке трубы.
Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает издание Газета.ru. Ввод в эксплуатацию газопровода позволит увеличить в два раза объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту.
Прокладка газопровода "Северный поток - 2"
theworldnews.net
"Сейчас близки к завершению работы по прокладке трубопровода "Северный поток-2", – сказал Путин. Он также отметил, что в 2018 году Россия поставила в Германию 55,5 млрд кубических метров газа. Такие объемы являются рекордными, подчеркнул политик.
При этом Путин подчеркнул, что введение "Северного потока-2" дополнительно удовлетворит спрос на энергоносители как в Германии, так и других странах. Сейчас, отметил глава РФ, немецкие потребители "бесперебойно получают российский газ".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая изменила свои энергетические правила для регулирования газопровода.
30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
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