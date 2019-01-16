Удар по газопроводу Путина: в ЕС массово ополчились против "Северного потока-2"

В Европейском Союзе 13 стран поддержали инициативу Румынии об ускорении работы в направлении изменений законодательства, которые осложнили строительство российского газопровода "Северный поток-2".

"13 стран поддержали текст, признали, что это правильное направление, и высказались за ускорение работы", – сообщает Polskie Radio со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

В частности, предложение Румынии заключается во введении обязательства согласовывать создание новых газопроводов, соединяющих страны ЕС, с другими государствами-членами.

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Все газовые маршруты, а также их морские части на территории Европейского Союза должны подчиняться строгим правилам. Также предлагается норма: если страна-участница ЕС хочет заключить контракт со страной, которая не относится к Евросоюзу, сначала свое согласие на это должна дать Европейская комиссия.

Брюссель должен проверить, соответствует ли "Северный поток-2" законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

Поправки к газовой директиве накануне обсудили в Брюсселе эксперты 28 стран. До этого момента действия против российского проекта блокировали Австрия и Болгария, председательствовавшие в Совете Евросоюза. Также изменения в нормативных актах не поддерживают Германия, Нидерланды, Бельгия.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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