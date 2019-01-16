МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Удар по газопроводу Путина: в ЕС массово ополчились против "Северного потока-2"

2.7тЧитать материал на украинском

В Европейском Союзе 13 стран поддержали инициативу Румынии об ускорении работы в направлении изменений законодательства, которые осложнили строительство российского газопровода "Северный поток-2".

"13 стран поддержали текст, признали, что это правильное направление, и высказались за ускорение работы", – сообщает Polskie Radio со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

В частности, предложение Румынии заключается во введении обязательства согласовывать создание новых газопроводов, соединяющих страны ЕС, с другими государствами-членами.

Новости
Путин назвал сроки запуска нового газопровода в обход Украины

Все газовые маршруты, а также их морские части на территории Европейского Союза должны подчиняться строгим правилам. Также предлагается норма: если страна-участница ЕС хочет заключить контракт со страной, которая не относится к Евросоюзу, сначала свое согласие на это должна дать Европейская комиссия.

Брюссель должен проверить, соответствует ли "Северный поток-2" законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

Поправки к газовой директиве накануне обсудили в Брюсселе эксперты 28 стран. До этого момента действия против российского проекта блокировали Австрия и Болгария, председательствовавшие в Совете Евросоюза. Также изменения в нормативных актах не поддерживают Германия, Нидерланды, Бельгия.

Удар по газопроводу Путина: в ЕС массово ополчились против "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Удар по газопроводу Путина: в ЕС массово ополчились против "Северного потока-2"

​​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
1
8
Смешно
17
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В этом списке как то нет Германии....эх не задачка для остальных 13 стран!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Для сидящих на дотациях стран «Новой Европы» приближается «час икс». С 2020 года, после выхода Великобритании из Евросоюза и принятия нового семилетнего бюджета ЕС, финансирование Восточной Европы из еврофондов будет радикально урезано или вовсе упразднено. Вопреки заверениям официальных пропагандистов в том, что дотации из фондов ЕС не оказывают существенного влияния на местную экономику, по мере приближения роковой даты в руководстве стран — получателей денежного довольствия нарастают панические настроения. Прибалтийские и прочие восточноевропейские иждивенцы начинают объединяться, требуя, чтобы «Старая Европа» не снимала их с пайка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Garmonov Aleksandr, ватник, сам придумал, сам скопипастил, сам посмеялся?..иди дрочни на свой высер. вообще ни о чем.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сообщает Польское Радио....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги