Удар на $600 млрд: как может пострадать мир из-за торговой войны Трампа

Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем может привести к резкому падению мирового валового внутреннего продукта.

Согласно прогнозам, если пошлины будут расширены и охватят весь американо-китайский рынок, то объем мирового ВВП в 2021 году упадет на 600 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

В то же время, эксперты считают, что если торговой войны удастся избежать, то экономики двух стран все равно ожидает замедление.

В частности, через два года рост ВВП США замедлится на 0,2%, а Китая – на 0,5%.

Замедлится также рост мирового производства.

Из-за торговой войны Дональда Трампа объем мирового ВВП в 2021 году может упасть на 600 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся