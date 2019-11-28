Удар на $12 млрд: "Нафтогаз" рассказал, как накажут Россию за отказ от транзита

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина требует от "Газпрома" компенсацию в случае полного прекращения транзита природного газа.

"В рамках нового арбитража, который начал "Газпром", мы вынуждены были предъявить встречные иски. Они включают компенсацию за пересмотр тарифа, который основан на том, что если не будет транзита с 2020 года, нам придется рассчитывать так называемую ускоренную амортизацию", – сообщил представитель национальной акционерной компании в интервью Deutsche Welle.

По его словам, Украина пересчитает затраты на обесценивание своей газотранспортной системы, а потом включит их в соответствующий тариф.

"Поэтому при пересмотре тарифа "Газпром" должен будет заплатить нам в общей сложности 11,8 млрд долларов компенсации в рамках этих исковых требований", – резюмировал Витренко.

Украина требует от "Газпрома" компенсацию в случае полного прекращения транзита

Как сообщал OBOZREVATEL:

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