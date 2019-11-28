Удар на $12 млрд: "Нафтогаз" рассказал, как накажут Россию за отказ от транзита

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина требует от "Газпрома" компенсацию в случае полного прекращения транзита природного газа.
"В рамках нового арбитража, который начал "Газпром", мы вынуждены были предъявить встречные иски. Они включают компенсацию за пересмотр тарифа, который основан на том, что если не будет транзита с 2020 года, нам придется рассчитывать так называемую ускоренную амортизацию", – сообщил представитель национальной акционерной компании в интервью Deutsche Welle.
По его словам, Украина пересчитает затраты на обесценивание своей газотранспортной системы, а потом включит их в соответствующий тариф.
"Поэтому при пересмотре тарифа "Газпром" должен будет заплатить нам в общей сложности 11,8 млрд долларов компенсации в рамках этих исковых требований", – резюмировал Витренко.
Украина требует от "Газпрома" компенсацию в случае полного прекращения транзита
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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