Удар для польской экономики: какие отрасли пострадают из-за оттока украинцев

За 10 дней из Польши в Украину из-за вспышки коронавируса вернулось более 100 тысяч украинцев (12% украинских трудовых мигрантов), в результате предприятия пищевой промышленности и логистические компании могут оказаться на грани краха.

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О дефиците рабочих рук сообщают аналитики компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

"Произошло фактически две волны выезда. Первая волна отмечалась примерно до 17 марта, вторая - накануне закрытия государственных границ Украины 27 марта. Многие украинцы в Польше были дезинформированы, решив, что украино-польскую границу закрывают полностью. Хотя и сейчас ее можно пересечь на автомобиле или пешком", - рассказал гендиректор компании Томаш Богдевич.

По его словам, вернувшихся, можно разделить на две категории. Первая - это украинцы, у которых заканчивалась рабочая виза или кто работал по безвизу, имея разрешения на работу. Вторая категория – это те, кто остался без работы, а недобросовестные компании по трудоустройству просто бросили их, не найдя замены. О дефиците рабочих рук из Украины заявили на предприятиях пищевой промышленности и в логистических компаниях. Это те отрасли, которые пока наращивают обороты производства во время пандемии.

Сразу после закрытия границ польские фермеры обратились к премьер-министру Польши с просьбой дать возможность остаться работникам из Украины, потому что их нехватка в связи с закрытием границ повлечет за собой "крах многих отраслей польской экономики и может угрожать безопасности поддержки цепи поставок продовольствия", - говорится в письме Польской ассоциации профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций.

По словам Богдевича, те украинцы, которые хотят вернуться назад могут это сделать и сейчас, но они должны пройти обязательный карантин введенный в Польше.

"Предприятия нуждаются в рабочей силе. Отток украинцев может замедлить темпы их работы, поэтому сейчас мы активно рекрутирует украинцев, которые остаются в Польше. Те, кто выехал из Польши, но намерен вернуться назад, могут это сделать. Но они должны пройти обязательный карантин, введенный властями Польши. И, как мы ранее сообщали, наша компания одна из первых за свой счет открыла карантинные центры в Лодзе и Гданське для приема таких рабочих", - объяснил Богдевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых пунктах пропуска на границе Польши с Украиной в пятницу, 27 марта, выстроились огромные очереди украинцев-заробитчан. Граждане прибыли в основном без собственного транспорта и пытаются пересечь границу пешком, чтобы вернуться на Родину

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