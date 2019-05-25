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/Новости экономики

"Удачная возможность": названо лучшее время для покупки биткоина

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Независимое рейтинговое агентство Weiss Ratings сообщило, что грядущая коррекция биткоина является лучшим временем для покупки криптовалюты.

"В скором времени ожидается коррекция цены биткоина и это отличное время для его покупки. Последний раз такая удачная возможность была в 2015 году", – сообщил старший криптовалютный аналитик компании Хуан Вильяверде, передает bits.media.

"В январе 2012 года, после того, как курс биткоина поднялся до $7 за монету с отметки $2, несколькими месяцами ранее биткоин подвергся коррекции на 45% до $4. Но это была подготовка для "бычьего рынка", которая помогла биткоину впервые в истории достичь четырехзначной отметки в $1 200 к декабрю 2013 года", – добавил он.

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По словам аналитика, похожее поведение курса криптовалюты было в 2015 году. Тогда биткоин достиг отметки $500, затем за неделю снизился до уровня $300, а после этого резко вырос.

Кроме того, о грядущем росте биткоина говорит и то, что увеличилось количество транзакций, появились новые платформы и значительно выросли объемы торговли.

Грядущая коррекция биткоина является лучшим временем для покупки

Грядущая коррекция биткоина является лучшим временем для покупки

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
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