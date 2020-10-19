Учителям дважды повысят зарплату в 2021 году: кому и на сколько

В Украине учителям в 2021 году планируют дважды повысить уровень зарплаты: в январе и июле.

Как сообщается на сайте Министерства образования, изменения предусмотрены в проекте Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

С июля 2021 года должностной оклад учителей увеличится почти на 30% по сравнению с сентябрем 2020 года.

Должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в январе 2019 года составлял 3 496 грн, в сентябре 2020 года – 4 050 грн. Согласно проекту госбюджета-2021, с января уровень должностного оклада повысится до 4 859 грн, а с июля 2021-го – до 5 265 грн.

Должностной оклад учителя I категории в январе 2019 года составил 4 361 грн, в сентябре 2020-го – 5 051 грн. С января 2021-го он увеличится до 6 061 грн, с июля 2021 – до 6567 грн.

У учителя высшей категории заведения общего среднего образования в январе 2019 года должностной оклад составлял 4 649 грн. В сентябре 2020 года оклад увеличился до 5 385 грн. С января 2021 он составит 6 461 грн, с июля 2021-го – 7 001 грн.

Зарплаты учителям поднимут два раза Министерство образования Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Позже Федерация профсоюзов опубликовала документ, в котором сказано, что Кабинет министров планирует отменить повышение минимального оклада учителя с 1 января 2021 года. Соответствующий проект постановления уже разработан.

Позже в министерстве заявили, что в январе 2021 года состоится первый этап повышения заработных плат работникам образования – должностные оклады увеличат на 20%. Это связано с повышением минимальной зарплаты в стране.

Позже стало известно, что Министерство образования перенесло на 2022 год повышение зарплаты учителям, которое обещали провести в 2021 году.