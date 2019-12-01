"Учителя поверили": Зеленскому припомнили громкое обещание по зарплатам

Президент Владимир Зеленский и украинское правительство вместо обещанного повышения зарплат учителям устроили им трехмесячную задолженность.

Об этом заявил в эфире ObozTV украинский политик и общественный деятель Николай Томенко, комментируя обещание президента погасить долги по зарплате педагогам и врачам.

"Как победу показали, что долг вернули учителям, которым с сентября не платят. Президент дал указание, но в этом указании есть немножко грустная история. Президент говорит, что с сентября не платят. Так чего же вы ждали декабря, если с сентября не платят? Сейчас эти деньги заплатили, но друзья, не обещал же президент и правительство вовремя платить зарплаты. Это их обязанность", – подчеркнул Томенко.

Политик напомнил о планах правительства реформировать оплату труда педагогов.

"Обещали ввести базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех минимальных зарплат. Докладываю вам, что на уровне трех минимальных зарплат – это сейчас порядка 14 тыс. грн. Сейчас средняя зарплата учителей в районе 7 тыс. грн. В среднем по образованию у нас зарплата около 7,5 тыс. грн – это включительно с преподавателями вузов", – отметил он.

"Доверчивые учителя поверили, что будут платить 4 тыс. долларов, а менее доверчивые прочитали программу – минималочка 14 тыс. грн без доплат, базовая. Если базовая зарплата учителя 14 тыс. грн, плюс классное руководительство, плюс кружки – оно набегает", – подчеркнул Томенко.

today.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и поднять зарплаты.

В свою очередь, общественный деятель Николай Томенко организовал сбор подписей против отмены доплат и надбавок учителям и преподавателям вузов.

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