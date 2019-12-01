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1 декабря • обновлено в 17:42
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"Учителя поверили": Зеленскому припомнили громкое обещание по зарплатам

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Президент Владимир Зеленский и украинское правительство вместо обещанного повышения зарплат учителям устроили им трехмесячную задолженность.

Об этом заявил в эфире ObozTV украинский политик и общественный деятель Николай Томенко, комментируя обещание президента погасить долги по зарплате педагогам и врачам.

"Как победу показали, что долг вернули учителям, которым с сентября не платят. Президент дал указание, но в этом указании есть немножко грустная история. Президент говорит, что с сентября не платят. Так чего же вы ждали декабря, если с сентября не платят? Сейчас эти деньги заплатили, но друзья, не обещал же президент и правительство вовремя платить зарплаты. Это их обязанность", – подчеркнул Томенко.

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Политик напомнил о планах правительства реформировать оплату труда педагогов.

"Обещали ввести базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех минимальных зарплат. Докладываю вам, что на уровне трех минимальных зарплат – это сейчас порядка 14 тыс. грн. Сейчас средняя зарплата учителей в районе 7 тыс. грн. В среднем по образованию у нас зарплата около 7,5 тыс. грн – это включительно с преподавателями вузов", – отметил он.

"Доверчивые учителя поверили, что будут платить 4 тыс. долларов, а менее доверчивые прочитали программу – минималочка 14 тыс. грн без доплат, базовая. Если базовая зарплата учителя 14 тыс. грн, плюс классное руководительство, плюс кружки – оно набегает", – подчеркнул Томенко.

"Учителя поверили": Зеленскому припомнили громкое обещание по зарплатам

today.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Зарплаты в Украине Повышение зарплат и пенсий
Персоны
Владимир Зеленский Николай Томенко
Место
Украина
Тег
зарплата
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Petrov Valery
Petrov Valery
Грустно. А где брать деньги, разорвав отношения с русскими? От Запада халявы не будет. Скорее, наоборот. Заставят поднять коммуналку и заберут талантливый молодняк. Это было понятно Азарову. Теперь это известно и учителям.
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Отак дурнів і вчать. Правда, Зе?
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