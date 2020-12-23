Украинские врачи – власти: уже учим польский язык, хотим жить достойно там, где нас ценят. Эксклюзив

Украинские медики из-за низких зарплат массово готовятся ехать на работу в Европу. Их не пугают перспективы изучения нового языка, расставания с семьей и жизни в чужой стране. По оценкам экспертов рынка труда, покинуть страну могут до 15% медперсонала. Это, как правило, молодые врачи и медсестры.

Подробнее о том, почему из Украины бегут медики, читайте в материале OBOZREVATEL.

Поедут медсестры и врачи из районных больниц

Недавно Польша приняла беспрецедентное решение, которое открывает двери для трудоустройства сотрудников медицинской сферы из Украины. Поскольку польские врачи сами едут за более высокой зарплатой в Германию и Англию, то власть страны решила серьезно поднять оклады врачам и младшему медицинскому персоналу, чтобы хоть как-то остановить этот процесс.

Польша также на время пандемии отменила подтверждение иностранных дипломов. Теперь достаточно показать украинский диплом, предоставить документы о 3-летнем опыте работы и знать польский язык – и можно получить официальное разрешение на работу.

Из-за этого очень многие украинские медсестры говорят, что уже думают или готовы к поиску работы в Польше. "Останавливает только то, что у меня двое детей и старенькие родители. Муж давно бросил нас и поэтому не на кого оставить семью. А так бы давно уехала", – говорит медсестра из Николаева Виктория Пархоменко.

Также не решаются на отъезд и медики в возрасте 45+. Они опасаются, что останутся без украинской пенсии.

Для украинских врачей упростили процедуру трудоустройства в Польше

Хотя глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что как раз молодежь до 34 лет и люди после 40-45 – самые активные в плане выезда на работу в Европу.

"В 40-45 лет у людей дети уже подросли и их даже можно взять с собой, они могут учиться в той же Польше. И это уже не самая главная причина оставаться дома", – говорит Воскобойник.

Что касается украинских врачей, то они реже едут за границу работать по профессии.

"Понимаете, если ты – не молодой доктор из районной больницы, то неплохо и тут зарабатываешь, "на карман". Зачем рисковать? Едут те, кто недавно окончил вуз, ординатуру и не может устроиться в нормальную больницу. У кого нет родителей-медиков, которые могли бы подтолкнуть по карьерной лестнице. Или кто оказался семейным врачом и не имеет возможности подрабатывать в частной клинике", – убежден один из сотрудников Киевской скорой помощи.

Врачи выходили на протесты, но их в правительстве не услышали

Воскобойник считает, что скорее в Европу отправятся врачи из больниц небольших городков и районов: "В частной клинике ты еще можешь заработать. В государственной больнице в крупном городе тоже. Там перевезти каталку из палаты в палату стоит 200 грн, а за операцию уже попросят гораздо больше. Чего греха таить, мы это знаем. А вот в небольших городках таких возможностей нет. Поэтому оттуда специалисты будут интересоваться работой в Польше. Правильно говорит министр Степанов. Если бы врачам дали зарплату хотя бы в 25 тысяч, а медсестрам – в 12, то они бы остались в Украине. А так мы можем потерять до 15% медиков".

В Польшу скорее поедут врачи из маленьких городов

Сейчас в Польше есть вакансии как для младшего медицинского персонала, так и для врачей – начиная от терапевта и заканчивая стоматологом.

Что касается зарплат, то, по словам Воскобойника, у нас в сфере здравоохранения каждый второй в среднем получает 7 тысяч гривен. И это без вычета налогов. В Польше анестезиолог в час зарабатывает примерно 1,5 тыс. гривен. В месяц, если отработать 200 часов, можно получить 300 тысяч гривен. При том, что в Украине средняя зарплата составляет примерно 11 тысяч.

Еще одно препятствие – знать польский язык

Правда, медики, которые уже попытали счастья в Европе, рассказывают, что трудоустроиться по специальности в той же Польше достаточно сложно.

"На самом деле это неправда, что тебя возьмут на работу буквально только ты выйдешь из автобуса на автовокзале. Несмотря на то, что подтверждение диплома отменили, тебе придется пройти специальную комиссию. И доказать, что ты специалист. Например, нужно знать польский язык на очень высоком уровне, а не как на базаре. Для медсестры это уровень В2, для врача – В1. Потому что ты должен общаться с пациентами на польском, а не на украинском или английском. Нужно читать медицинские протоколы, чтобы ничего не перепутать в лечении. А чтобы выучить хорошо польский, потребуется время и деньги", – рассказывает медсестра Валентина Пархоменко, которая уже пару лет работает в Польше сиделкой.

Придется выучить польский язык

Эксперт по трудоустройству в Польше Елена Бондаренко говорит, что до того, как было принято решение об упрощенной процедуре трудоустройства, подтвердить свой диплом было делом непростым.

"Сделать это могли единицы. Потому что на это уходили годы и много денег. Тебе пересчитывали, сколько часов лекций по каким предметам не хватает, сколько практических занятий надо отработать. И все это ты должен делать за свой счет. И естественно, учить язык. Честно, я советовала своим клиентам заново окончить учебное заведение в Польше, так было проще", – поясняет Бондаренко.

"Хочу уехать ради детей"

Мария Онищук, медсестра с Днепропетровщины, рассказывает, что уже не первый год пытается выехать на работу за границу. Она работает в инфекционном отделении одной из районных больниц.

"Я хочу уехать ради своих детей. Один из них серьезно болен, у нас на лечение уходили все средства. И тогда я впервые задумалась о том, что нужно ехать в другую страну, чтобы достойно жить и получать достойную зарплату. Пока шло лечение ребенка, мы увязли в долгах и кредитах. На зарплату медсестры в 6 тысяч гривен с квартплатой в 5 тысяч выжить невозможно.

Сначала я поехала на работу в Германию, няней. Опыт был неудачным, и я вернулась. Потом поехала в Польшу работать в прачечной, потому что мой диплом медсестры там был никому не нужен. Однако и там потерпела неудачу из-за состояния здоровья и была вынуждена вернуться. Сейчас я работаю в Испании, зарабатываю 1500 евро в месяц", – говорит Мария. Оставаться в Украине в ближайшее время она не собирается. Ищет вакансии в Европе.

Основная причина отъезда медиков – низкие зарплаты в Украине

"Сейчас объявили, что в Польше берут на работу чуть ли не с автобуса. На самом деле это не так. Все равно нужно учить язык, знать его на высоком уровне и защитить свой диплом. Все не так просто. Но у меня в планах записано: учить польский. Предложений с большими зарплатами тут много, но только не для простой украинской медсестры. Да и Польша не такая богатая страна, чтобы платить по 200 тысяч гривен, как говорят. Хотя и при зарплате в тысячу евро в Польше можно гораздо дешевле одеться и покушать. Не так, как у нас, с зарплатой медсестры", – уверена Мария.

Уже пакуют чемоданы

Врач скорой помощи из Киева Анатолий уже собирается на работу в Польшу. Как только прочитал в Интернете, что эта страна упрощает процедуру трудоустройства для наших медиков, тут же написал заявление об увольнении.

Некоторые украинские медики уже готовятся к отъезду в Европу

"Я отработал на скорой несколько лет. Опыт есть. У меня диплом анестезиолога, но так сложилось, что по специальности тут в столице я устроиться не смог сразу. В агентстве по трудоустройству мне подобрали несколько предложений. Теперь ускоренными темпами учу польский, я его немного раньше знал. Я же родом с Западной Украины. Жена пока с маленьким ребенком останется тут, в Киеве. Но я и для нее подыщу там работу, до декрета она была кардиологом, думаю, вакансии есть", – уверен Анатолий.

По его словам, многие его коллеги серьезно изучают возможность уехать в Европу.

"Молодые врачи не хотят тут оставаться, потому что долгожданная реформа ничего хорошего не принесла. Больше получать не стали и никаких перспектив нет. Повезло только тем, кто сейчас работает с COVID-19, но что будет, когда пандемия закончится, неизвестно. Да, жаль оставлять родителей, дом, но что делать. Пока молодой, нужно как-то устраиваться", – считает Анатолий.

Михаил, семейный врач из столичной поликлиники в Дарницком районе, тоже планирует переезд в Польшу. "Несмотря на то, что многие семейные врачи стали получать больше после реформы, в нашей поликлинике ничего не изменилось. Главный врач хорошо себя чувствует, а я лично получаю 5 тысяч. Каждый раз придумывают, за что меня можно наказать. Видимо, думают, раз молодой, можно на мне сэкономить. Теперь пусть сами на моем участке принимают пациентов.

Я хорошо знаю английский, сносно знаю немецкий и выучу польский, это не проблема. А тут останутся работать пенсионеры. Раз не хотят платить, поеду туда, где труд врача ценят. Я уже интересовался, вакансии есть и семейного врача, и терапевта", – говорит доктор.